Xét GS, PGS phải lùi lại do nhiều đơn tố cáo !

Theo GS Nguyễn Ngọc Châu, một nhà khoa học lĩnh vực sinh học, người có nhiều kinh nghiệm trong việc thẩm định các công bố trong lĩnh vực khoa học sự sống (sinh học, y dược học), với hơn 20 trường hợp bị tố cáo sau, ông đã kiểm tra ngẫu nhiên một số trường hợp và nhận thấy tố cáo có cơ sở. Vì thế GS Châu đã chuyển danh sách này và đề nghị HĐGSNN yêu cầu các HĐ ngành xem xét cùng với 15 ƯV bị tố cáo trước đó. “Theo tôi, HĐGSNN nên chủ động giải quyết vấn đề, không nên vì chạy theo "lịch xét đúng hạn" mà để vấn đề bùng phát ngoài vòng kiểm soát đến mức Thủ tướng phải yêu cầu rà soát lại như đợt xét năm 2017. Việc chủ động rà soát lại này còn đem lại niềm tin cho cộng đồng khoa học và nhân dân nói chung”, GS Châu chia sẻ.

Yêu cầu các hội đồng ngành có đơn tố cáo phải kiểm tra,

rà soát lại Sau khi nhận được các đơn tố cáo mới được bổ sung, chúng tôi đã liên lạc với một số ƯV qua điện thoại nhưng các ƯV này hoặc không bắt máy, hoặc bắt máy nhưng sau khi biết cuộc gọi đến từ Báo Thanh Niên thì trả lời bận họp và sau đó không trả lời cuộc gọi nào nữa. Một số ƯV chúng tôi liên lạc qua thư điện tử nhưng cũng không được hồi đáp. Theo kế hoạch của HĐGSNN, 15.10 là hạn cuối cùng các HĐ ngành báo cáo kết quả xét ƯV của ngành mình, từ 20 đến 25.10 là HĐGSNN họp xét công nhận ở cấp nhà nước. Tuy nhiên, do xuất hiện các đơn tố cáo nói trên, HĐGSNN đã yêu cầu những HĐ ngành liên quan phải kiểm tra, rà soát lại, hạn cuối phải báo cáo với HĐGSNN là ngày 26.10. Theo PGS Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng HĐGSNN, sau khi nhận được kết quả rà soát từ các HĐ ngành, Văn phòng HĐGSNN sẽ báo cáo lên Thường trực HĐGSNN, sau đó HĐGSNN họp và có kết luận. “Văn phòng sẽ thông tin cho báo chí và công luận sau khi có kết luận của HĐGSNN”, PGS Trần Anh Tuấn nói. Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT, cho biết cơ quan thanh tra của bộ này cũng nhận được một số đơn tố cáo liên quan tới hoạt động xét GS, PGS năm nay. Tuy nhiên, do HĐGSNN đang giải quyết sự việc theo chức năng nên Thanh tra Bộ GD-ĐT chưa vào cuộc.

Tiến sĩ Doãn Minh Đăng, hiện làm việc cho Công ty kỹ thuật IAV GmbH ở Đức, nêu ví dụ: “Đơn tố cáo chỉ nói ƯV PGS ngành dược Tr. đăng bài ồ ạt trên các tạp chí kém chất lượng ở Pakistan hoặc Ấn Độ. Tôi và một nhà khoa học người VN ở Mỹ cùng kiểm tra thì thấy, ƯV này gần như “thầu” toàn bộ bài các số báo phụ bản trên 3 số chuyên đề của 3 tạp chí. Cụ thể, tạp chí Journal of the Pakistan Medical Association, tập 69, số 6 (tháng 6.2019) có 18 bài, tác giả Tr. vừa là biên tập viên vừa đứng tên 17 bài, trong đó có 15 bài ƯV này là tác giả đầu mối (corresponding author). Tạp chí Journal of Clinical and Diagnostic Research, số bổ sung tháng 6, tập 12, năm 2018, Tr. là đồng tác giả 17/18 bài, trong đó 16/18 bài ƯV này đóng vai trò tác giả đầu mối. Tạp chí Asian Journal of Pharmaceutics, số đặc biệt 01, tập 12 (2018), Tr. có 12/13 bài, trong đó 9 bài Tr. là tác giả đầu mối”. Tiến sĩ Đăng còn cho biết thêm, tạp chí Asian Journal of Pharmaceutics đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ năm 2018 với lý do “quan ngại về quy trình xuất bản”, tuy nhiên trên trang web của tạp chí này vẫn để thông tin nằm trong danh mục Scopus. Tạp chí Journal of Clinical and Diagnostic Research cũng bị loại khỏi danh mục Scopus cùng năm 2018 với lý do có sự đột biến về số lượng bài công bố hoặc trích dẫn.