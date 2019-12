Ý nghĩa đặc biệt khi giáo viên được chọn sách giáo khoa

Tôi có chút may mắn gặp được một số anh chị em học phổ thông trước năm 1975 ở miền Nam ngay từ những năm đầu vào ngành giáo dục . Một trong những câu chuyện mà họ hay kể với tôi về thời đi học là học trò trung học hồi đó đã được học những môn học mà bây giờ không thấy ở bậc phổ thông như triết học, và tài liệu do thầy cô tự soạn, có người viết thành sách. Hóa ra chuyện thầy/trò chọn SGK không phải chỉ sau Nghị quyết 88 của Quốc hội mới có mà đã có trong lịch sử nước nhà hơn 45 năm trước rồi. Vậy mà, nhiều người vẫn lo rằng lựa chọn SGK sẽ trở lên khó khăn, hỗn loạn nếu để học trò, thầy cô giáo quyết định để cuối cùng, được thể hiện trong luật Giáo dục 2019 việc chọn SGK do UBND cấp tỉnh quyết định.