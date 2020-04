Yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo phương án học tập sau cách ly xã hội

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đề xuất kế hoạch học tập của học sinh, sinh viên trong cả nước và kế hoạch thi cử, báo cáo Thường trực Chính phủ trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tinh thần là nếu đảm bảo an toàn, xem xét cho học sinh các địa phương nguy cơ thấp có thể đi học.

Cà Mau là tỉnh đầu tiên trên cả nước đến thời điểm này đã quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường. Đây cũng là địa phương nằm trong nhóm 36 tỉnh “nguy cơ thấp", theo phân loại của Chính phủ.

Trao đổi với Thanh Niên trưa nay, 16.4, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi nhận chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đang nghiên cứu xây dựng một hướng dẫn cụ thể về việc học tập chung trên cả nước. Tinh thần là UBND cấp tỉnh sẽ quyết định chi tiết thời gian học sinh trở lại trường căn cứ vào tình hình thực tế về dịch bệnh của địa phương đó. Yêu cầu đặt lên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho học sinh.

Về phía Bộ GD-ĐT, việc xây dựng kế hoạch học tập sẽ tập trung vào hướng dẫn các địa phương kết hợp giữa 2 hình thức là dạy học trực tiếp và dạy học từ xa (với những nơi học sinh chưa thể đến trường); điều chỉnh cách kiểm tra, đánh giá định kỳ thế nào, để đảm bảo tiến độ chương trình trên cả nước.

Để có thống kê cụ thể về mức độ tham gia, chất lượng dạy học, những khó khăn vướng mắc, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành khảo sát tình hình dạy học từ xa. Từ đó khuyến nghị các giải pháp cho từng cấp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc dạy học từ xa.

Ông Nhạ cũng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nhanh chóng hoàn thiện quy chế dạy học trực tuyến , trong đó có các quy định về an toàn, an ninh, nhằm bảo vệ học sinh, giáo viên trong quá trình tham gia dạy và học. Đồng thời, xây dựng video clip hướng dẫn giáo viên dạy trực tuyến; tiếp tục tiến hành thẩm định các bài giảng do địa phương gửi về để phát sóng trên kênh truyền hình giáo dục quốc gia (VTV7).