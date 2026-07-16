Giáo viên 9.0 IELTS: Phát âm tiếng Anh rõ ràng quan trọng hơn nói giọng ‘sang’

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English, đạt 9.0 IELTS overall và 9.0 tuyệt đối Speaking, cho hay Pronunciation là phát âm tiếng Anh, xem âm có rõ không; trọng âm từ có đúng không; ngữ điệu có tự nhiên không; người nghe có hiểu dễ không. Accent là giọng. Ví dụ giọng Việt, giọng Singapore, giọng Ấn, giọng Pháp, giọng Anh, giọng Mỹ…

IELTS chấm pronunciation, không chấm việc thí sinh có nói giống y hệt người Anh/Mỹ/Úc hay không. Nên học sinh không cần ép mình nói y hệt người bản xứ. Chỉ cần phát âm rõ, người nghe hiểu được, không để lỗi phát âm gây hiểu nhầm. Vietnamese accent không phải vấn đề nếu mình vẫn nói rõ và dễ hiểu. Nhưng nếu phát âm sai làm người nghe hiểu nhầm thì đó là lỗi pronunciation cần sửa.

"Nhiều em học sinh nói với tôi cô ơi em phát âm tiếng Anh thì ổn, nhưng em thấy giọng em không được sang, em thấy ngại. Nhưng tôi nói với các em rằng học tiếng Anh để giao tiếp, không phải để gây ấn tượng với người khác, người Singapore không thấy ngại vì giọng của họ khi nói tiếng Anh, người Ấn, người Philippines cũng như vậy, tại sao các em là học sinh người Việt không tự tin về giọng của mình?", chị Quỳnh nói.