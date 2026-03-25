Giáo viên nói gì khi nghỉ hưu vẫn được hợp đồng lao động toàn thời gian?

Về hưu vẫn tạo giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng (dự thảo thông tư 2026) để lấy ý kiến góp ý. Nếu thông tư được ban hành, lần đầu tiên Nhà nước có quy định giáo viên nghỉ hưu vẫn được ký hợp đồng lao động toàn thời gian.

Theo đó, nhà giáo sau khi nghỉ hưu được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định của bộ luật Lao động, không bị giới hạn về độ tuổi cao nhất với các nội dung: điều kiện, hình thức hợp đồng và nguyên tắc thực hiện; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; chế độ và chính sách; quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Trước thông tin này, cô Dư Thị Lan Hương, giáo viên nghỉ hưu của Trường THCS Chu Văn An (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) bày tỏ sự vui mừng và cho rằng nếu có quy định này thì các nhà giáo về hưu vẫn có cơ hội và điều kiện tham gia vào giảng dạy, truyền giảng kiến thức, làm việc tạo giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội.

Bà Lan Hương cho hay, hiện nay, giáo viên nghỉ hưu vẫn tham gia hợp đồng thỉnh giảng với các trường tuy nhiên mức thu nhập không cao trong khi việc dạy vẫn phải đảm bảo các yêu cầu của hoạt động giáo dục. Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi giáo viên phải tham gia nhiều hoạt động, kỹ năng và công việc phù hợp với sự phát triển của giáo dục hiện đại.

Cô giáo Dư Thị Lan Hương sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia giảng dạy ẢNH: L.H





Tư duy đổi mới trong việc trọng dụng nhân tài

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), bày tỏ quan điểm, chủ trương cho phép nhà giáo đã nghỉ hưu tiếp tục ký hợp đồng giảng dạy toàn thời gian là một bước đi có tầm nhìn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Từ góc độ quản lý, sử dụng nguồn lực và đảm bảo chất lượng dạy học, đây không chỉ là một giải pháp tình thế mà còn là một định hướng lâu dài, thể hiện tư duy đổi mới trong việc trọng dụng nhân tài.

Trước hết, theo ông Phú, cần khẳng định rằng giáo dục là lĩnh vực mà kinh nghiệm có giá trị đặc biệt. Khác với nhiều ngành nghề khác, năng lực sư phạm không suy giảm theo tuổi tác, mà ngược lại, càng được bồi đắp qua thời gian. Một người thầy giỏi không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn tích lũy được bản lĩnh lớp học, khả năng xử lý tình huống và chiều sâu nhân văn trong giáo dục học sinh. Chính vì vậy, việc tạo điều kiện để đội ngũ này tiếp tục cống hiến là hoàn toàn hợp lý. Đây là cách ngành giáo dục giữ lại "tài sản trí tuệ sống" thay vì để nó bị lãng phí sau tuổi nghỉ hưu.

Hiệu trưởng Trường Bùi Thị Xuân nói thêm, chủ trương này giải quyết một cách hiệu quả bài toán nhân sự vốn đang tồn tại ở nhiều cơ sở giáo dục. Tình trạng thừa – thiếu giáo viên cục bộ theo môn học, theo khu vực là thực tế kéo dài nhiều năm. Có nơi thiếu giáo viên chất lượng cao ở các môn trọng điểm, trong khi nơi khác lại dư giờ dạy nhưng không thể điều tiết linh hoạt. Việc ký hợp đồng với giáo viên đã nghỉ hưu, đặc biệt là những người có chuyên môn vững, sẽ giúp nhà trường chủ động hơn trong phân công giảng dạy, giảm áp lực cho đội ngũ hiện hữu, đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng chương trình. Đây là giải pháp mang tính kỹ thuật nhưng lại có tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành của cả hệ thống.

Còn ở góc độ kinh tế, tính ưu việt của chính sách này càng rõ ràng. Việc sử dụng giáo viên hợp đồng đã nghỉ hưu giúp tiết giảm đáng kể chi phí ngân sách. Trong khi giáo viên biên chế nhận lương theo bậc, kèm theo nhiều khoản phụ cấp và chế độ dài hạn thì giáo viên hợp đồng chỉ được chi trả theo tiết dạy, không phát sinh các chi phí bổ sung. Với cùng một khối lượng công việc, ngân sách có thể giảm đáng kể nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đây là một cách phân bổ nguồn lực thông minh, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh cần tối ưu hóa chi tiêu công

Quan trọng hơn cả, đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ chủ trương này chính là học sinh. Khi được học với những thầy cô giàu kinh nghiệm, từng đạt thành tích cao trong giảng dạy, các em không chỉ tiếp thu kiến thức một cách bài bản mà còn được truyền cảm hứng học tập, được định hướng tư duy và phương pháp học hiệu quả. Những giá trị này không thể đo đếm bằng số tiết dạy hay chi phí, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của học sinh.

Cần cơ chế lựa chọn minh bạch

Tuy nhiên, để chính sách phát huy tối đa hiệu quả, ông Huỳnh Thanh Phú cũng cho rằng cần có cơ chế lựa chọn minh bạch và tiêu chí rõ ràng. Không phải mọi giáo viên nghỉ hưu đều phù hợp để tiếp tục giảng dạy, mà cần ưu tiên những người thực sự có năng lực, tâm huyết và cập nhật được yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục. Đồng thời, cần đảm bảo sự hài hòa giữa việc sử dụng nguồn lực kinh nghiệm và tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ giáo viên trẻ.

"Việc cho phép nhà giáo nghỉ hưu tiếp tục giảng dạy là một chủ trương đúng đắn, mang lại lợi ích đa chiều: giữ chân người tài, giải quyết bài toán nhân lực, tiết kiệm ngân sách và nâng cao chất lượng giáo dục. Với cách tiếp cận khoa học và triển khai chặt chẽ, đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng tầm giáo dục trong giai đoạn mới", thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú nhìn nhận.