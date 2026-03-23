Hàng trăm giáo viên mỏi mòn chờ thăng hạng

Đủ điều kiện vẫn phải chờ

Hơn 20 năm đi dạy, cô Phan Thị Huyền, giáo viên Trường mầm non Yên Thành (Nghệ An), đã đủ điều kiện để được thăng từ giáo viên hạng 3 lên giáo viên hạng 2, nhưng từ khi làm đơn đề nghị vào năm 2019 đến nay, cô vẫn chưa được xét.

Tỷ lệ giáo viên mầm non đã được thăng hạng 2 ở nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An đang rất thấp, trong khi nhiều giáo viên đủ điều kiện thăng hạng

ẢNH: CTV

"Năm 2019, tôi đã làm đơn đề nghị được thăng hạng nhưng không được Phòng Nội vụ (H.Yên Thành trước đây) xem xét. Chúng tôi đến phòng để hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là việc xét thăng hạng cho giáo viên không thuộc thẩm quyền của huyện mà là của tỉnh.

Điều chúng tôi buồn là chúng tôi chưa bao giờ nhận được thông báo hay hướng dẫn nào về việc xét thăng hạng từ các cơ quan quản lý, trong khi cùng thời điểm này, các địa phương khác vẫn đều đặn xét thăng hạng cho giáo viên. Năm 2025, tôi tiếp tục làm đơn gửi Sở Nội vụ nhưng vẫn không có kết quả", cô Huyền phản ánh.

Cô Huyền là một trong số hơn 200 giáo viên mầm non ở 9 xã thuộc H.Yên Thành (cũ) đã làm đơn gửi các sở và UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xét thăng hạng.

"Ở trường tôi, tỷ lệ giáo viên hạng 2 chỉ mới đạt 20%, trong khi theo quy định cho phép, tỷ lệ này là 50%. Không được thăng hạng chúng tôi rất thiệt thòi, không chỉ chế độ tiền lương mà còn ảnh hưởng đến tâm lý vì thăng hạng là cách được công nhận về năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và có thêm cơ hội phát triển", cô Huyền cho hay.

Trước đó, nhiều giáo viên mầm non ở các xã khác ở Nghệ An cũng có đơn kiến nghị thăng hạng. Cô giáo Phan Thị Thu (giáo viên Trường mầm non Vĩnh Thành) chia sẻ, tốt nghiệp hệ cao đẳng sư phạm, đến nay, cô Thu đã có 36 năm dạy học và đã có bằng đại học từ năm 2014, đủ điều kiện để được thăng hạng nhưng sau nhiều lần đề nghị vẫn chưa được xem xét.

"Trong khi các huyện khác đã nhiều lần xét thăng hạng, riêng H.Yên Thành (cũ) chỉ mới xét 1 lần vào năm 2019 với số giáo viên được thăng hạng rất ít so với các huyện khác. Việc thăng hạng thiếu đồng bộ này gây thiệt thòi cho chúng tôi", cô Thu nói.

Theo quy định, giáo viên được xếp theo hạng 1, hạng 2 và hạng 3 để làm căn cứ tính lương và phụ cấp. Một hiệu phó trường mầm non có hơn 30 năm đứng lớp và đủ điều kiện thăng hạng nhưng vẫn đang là giáo viên hạng 3, cho rằng việc thăng hạng có rất nhiều bất cập.

Việc khống chế tỷ lệ giáo viên được thăng hạng tạo ra sự thiếu công bằng khi giáo viên ngang nhau về số năm công tác, cùng trình độ, cùng năng lực chuyên môn nhưng người được thăng lên hạng 2, người vẫn phải thân phận giáo viên hạng 3. Chưa kể, việc xét thăng hạng tùy thuộc vào quyết định của lãnh đạo từng địa phương dẫn đến nơi nhiều, nơi ít giáo viên được thăng hạng dù giáo viên đều đủ điều kiện.

Và tiếp tục… đợi

Ngày 25.11.2025, Bộ GD-ĐT có công văn đốc thúc các địa phương rà soát và xét thăng hạng cho giáo viên. Theo Bộ GD-ĐT, thời gian qua, việc thăng hạng này còn bất cập khi các địa phương thực hiện không đồng bộ. Bộ đề nghị các tỉnh, thành nhanh chóng rà soát, tiếp tục tổ chức xét thăng hạng theo quy định, để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên.

Các cô giáo trao đổi với giáo viên về bất cập trong việc xét thăng hạng giáo viên ẢNH: KHÁNH HOAN

Sau công văn trên, ngày 28.11.2025, Sở GD-ĐT Nghệ An có văn bản gửi các xã, phường và hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh rà soát, báo cáo thực trạng thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức.

"Đối với các phường, xã có cơ cấu các hạng chức danh nghề nghiệp chưa vượt quá tỷ lệ theo quy định thì quan tâm tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi cho viên chức", văn bản nêu.

Các xã sau đó đã thực hiện thống kê số lượng giáo viên đã thăng hạng và giáo viên đủ điều kiện thăng hạng gửi Sở GD-ĐT Nghệ An. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, việc thăng hạng cho giáo viên vẫn chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Thế Lực, Phó phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT Nghệ An), cho biết trước khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2025, thẩm quyền xét thăng hạng cho giáo viên khối THPT là của sở. Còn các khối THCS, tiểu học và mầm non, thẩm quyền xét thăng hạng là của huyện. Riêng khối THPT, trong những năm qua, sở đã nhiều lần xét thăng hạng, đến nay tỷ lệ chung toàn tỉnh cho khối này đã đạt 46%, trong khi cơ cấu tối đa không quá 50%.

Các khối khác thì thẩm quyền thuộc huyện, nhưng như H.Yên Thành (cũ) chưa tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên, một số giáo viên được hạng 2 hiện nay là do thông qua xếp bậc lương.

Ông Lực cũng cho hay, riêng khối mầm non, tỷ lệ chung toàn tỉnh Nghệ An mới chỉ đạt khoảng 30% giáo viên hạng 2 (trong khi quy định tối đa 50%). Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, đến ngày 10.11.2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản phân cấp thẩm quyền cho Sở GD-ĐT và UBND xã, phường trong việc tổ chức xét thăng hạng cho các trường học trực thuộc, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt nội dung đề án và chỉ tiêu xét thăng hạng.

Theo đó, khối THPT thẩm quyền vẫn giao cho Sở GD-ĐT, các khối THCS, tiểu học và mầm non giao cho UBND xã, phường.

"Do lúc đó đã gần cuối năm, chính quyền cấp xã cũng nhiều việc nên nhiều xã làm không kịp, vì thế đề án xét thăng hạng cho giáo viên không thể trình UBND tỉnh để phê duyệt", ông Lực thông tin.

Ông Lực cũng cho biết, luật Viên chức quy định kể từ ngày 1.7.2026, việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm nên không còn phân loại theo xếp hạng viên chức.

"Chúng tôi đang chờ nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ GD-ĐT hướng dẫn để thực hiện. Nếu tiếp tục xếp hạng giáo viên thì sẽ giao thẩm quyền cho các xã, phường xem xét để thăng hạng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên, còn nếu áp dụng quy định mới thì sẽ thực hiện theo quy định mới", ông Lực nói.