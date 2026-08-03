Gin Tuấn Kiệt kể về giai đoạn khó khăn sau 'Anh trai say hi'

Tập cuối chương trình Say hi rực rỡ đưa khán giả đến với nhiều cảm xúc đặc biệt Ảnh: NSX

Tập 9 - cũng là tập cuối của chương trình thực tế Say hi rực rỡ mang đến một không khí lắng đọng khi dành phần lớn thời lượng để các nghệ sĩ nhìn lại những thay đổi của bản thân sau các thử thách sinh tồn. Giữa không gian ấm cúng tại Cù Lao Xanh, Gin Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tiên trải lòng về khoảng thời gian nhiều biến động sau mùa hè năm 2024.

Nam ca sĩ thừa nhận, sau những áp lực dư luận từ chương trình Anh trai say hi, anh rơi vào trạng thái mất tự tin, chọn cách thu mình và e ngại xuất hiện trước đám đông. Khi nhận được lời mời tham gia Say hi rực rỡ, Gin Tuấn Kiệt đã phải trải qua thời gian dài đắn đo, đấu tranh tâm lý vì chưa sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Gin Tuấn Kiệt từng thu mình sau nhiều ý kiến trái chiều từ mạng xã hội Ảnh: NSX

Sự rụt rè của Gin Tuấn Kiệt bắt nguồn từ những trải nghiệm không mấy dễ dàng tại Anh trai say hi 2024. Dù là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều sản phẩm truyền hình và gameshow, màn thể hiện của anh khi đó lại bị nhận xét là mờ nhạt và chìm nghỉm giữa dàn nghệ sĩ nam đầy cá tính. Lúc bấy giờ, giọng ca sinh năm 1994 gặp khó khăn trong việc thể hiện kỹ năng hát nhảy. Mỗi lần chia đội, anh lại thu mình vì tâm lý e ngại không trưởng nhóm nào muốn chọn mình vào đội hình.

Đỉnh điểm của sự khủng hoảng diễn ra ở vòng thi thứ hai. Khi 4 thí sinh bị loại, việc Gin Tuấn Kiệt an toàn bước tiếp vào vòng trong đã khiến anh hứng chịu làn sóng công kích nặng nề từ một bộ phận khán giả trên trang cá nhân. Áp lực lớn tới mức nam diễn viên bất đắc dĩ phải viết lời xin lỗi gửi đến anti-fan vì... bản thân vẫn ở lại chương trình. Việc không nhận được sự công nhận từ công chúng khiến anh hoàn toàn mất đi sự tự tin và không thể bứt phá trong một cuộc chơi khốc liệt.

Đứng trước những hoài nghi, chuyến đi thực tế băng rừng vượt biển tại Kon Ka Kinh và Cù Lao Xanh của Say hi rực rỡ đã trở thành "liều thuốc" chữa lành vô giá. Tạm rời xa ánh đèn sân khấu, trải nghiệm môi trường sinh tồn khắc nghiệt cùng các đồng nghiệp đã giúp Gin Tuấn Kiệt đối diện với nỗi sợ, học cách mở lòng và tìm lại sự kết nối. Nam ca sĩ bộc bạch: "Chương trình đã mang con người trước đây của Gin Tuấn Kiệt trở về, đầy hoạt bát và vui tươi nhưng cũng rất trưởng thành và điềm tĩnh".

'Say hi rực rỡ': Cột mốc thay đổi các 'anh trai' Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy...

Tại lễ trao giải, Isaac được vinh danh "Anh trai sinh tồn xuất sắc nhất" ở chặng rừng (Kon Ka Kinh), trong khi Gin Tuấn Kiệt nhận danh hiệu tương tự tại chặng biển (Cù Lao Xanh). Hai "anh trai" Hùng Huỳnh và Nicky cùng được trao giải "Anh trai kiên cường nhất" Ảnh: NSX

Không chỉ Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy cũng có những chia sẻ về hành trình trưởng thành sau Anh trai say hi. Nam ca sĩ cho biết chương trình năm 2024 đã mở ra cơ hội để anh chuyển vào TP.HCM, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do thời gian đồng hành với các thành viên trước đây chưa nhiều, Phạm Anh Duy vẫn tiếc nuối vì chưa có cơ hội xây dựng sự gắn bó sâu sắc với các đồng nghiệp. Tự nhận là người hướng nội, anh thường gặp khó khăn trong việc chủ động bắt chuyện hay bộc lộ cảm xúc. Vì vậy, hành trình sinh tồn lần này không chỉ là thử thách về thể lực mà còn giúp anh học cách thích nghi với cuộc sống tập thể và cởi mở hơn với mọi người.

Anh Tú cũng cho rằng Say hi rực rỡ là dịp hiếm hoi để các nghệ sĩ có thể kết nối trở lại sau mùa hè 2024. Theo nam diễn viên, dù từng có những lúc bất đồng quan điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung và tạo nên những sản phẩm tốt nhất. "Đó là tình anh em mà tôi rất trân trọng", anh chia sẻ. Đỗ Phú Quí cũng gây bất ngờ khi thể hiện hình ảnh gần gũi, hài hước hơn so với trước đây. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ anh từng biết Đỗ Phú Quí từ nhiều năm trước và luôn ấn tượng với nét diễn hài duyên dáng của đàn em. Theo nam diễn viên, chính không khí gần gũi của chương trình đã giúp Đỗ Phú Quí thoải mái bộc lộ cá tính vốn có.

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường, tập cuối còn mở đầu bằng tiết mục Cách yêu đúng điệu do Nicky, Gin Tuấn Kiệt và Vũ Thịnh trình diễn, tái hiện nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình Ảnh: NSX

Sau lễ trao giải, các nghệ sĩ cùng xem lại hai video do chính mình thực hiện trong thử thách cuối. Nếu đội Hoang Dã ghi điểm bằng thông điệp bảo vệ môi trường cùng những góc máy chỉn chu thì đội Ngũ Trai lại mang đến bầu không khí gần gũi, hài hước. Ở trò chơi cuối chương trình, đội Hoang Dã giành chiến thắng tuyệt đối sau khi liên tiếp đánh lừa đối thủ bằng những màn "diễn xuất" của Gin Tuấn Kiệt và Erik.

Tập cuối cũng hé lộ thêm những hình ảnh chưa phát sóng tại Kon Ka Kinh. Các nghệ sĩ chia thành hai nhóm, một nhóm tham gia trồng 31 cây trắc cùng ban quản lý vườn quốc gia, nhóm còn lại đến tham quan Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, tìm hiểu công tác chăm sóc, phục hồi động vật hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên. Trong chuyến tham quan, Đức Phúc còn ngẫu hứng thể hiện ca khúc Hơn cả yêu, trong khi Nicky bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đang ngày đêm gìn giữ hệ sinh thái rừng.