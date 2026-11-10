Gió giật mạnh tốc mái nhiều hàng quán ven biển ở Huế

Chiều 10.11, người dân kinh doanh nhà hàng, quán ăn tại khu vực biển Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế) tất bật dọn dẹp, gia cố tài sản khi triều cường đang dâng cao.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, từ chiều và tối 9.11, khu vực ven biển thành phố Huế xuất hiện gió lớn cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, trên biển đạt cấp 6 - 7, giật cấp 9
Gió mạnh kết hợp triều cường dâng cao đã tràn vào nhiều hàng quán, cuốn bay phần mái tôn và cuốn cát vào nền nhà, gây xói lở và nhiều tài sản bị hư hại.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Như Anh (65 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại biển Thuận An) cho biết khoảng 21 giờ tối 9.11, biển động mạnh, triều cường dâng cao đã tràn trực tiếp vào quán
"Những ngày này, tôi ở lại đây để túc trực, kinh doanh ở biển nên chấp nhận thôi, phải luôn chủ động để bảo vệ tài sản trước mùa mưa bão, chỉ mong thiệt hại thấp nhất", ông Nguyễn Như Anh chia sẻ
Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Thuận An, tính đến trưa 10.11, có 5 nhà hàng bị thiệt hại nặng, 8 nhà hàng khác hư hỏng từ 30 - 50% phần mái tôn, trong đó một số nơi bị gió thổi tốc toàn bộ mái phía trước
Bên cạnh các cơ sở kinh doanh, triều cường dâng cao cùng sóng biển lớn còn khiến bờ biển tại tổ dân phố An Hải (phường Thuận An) bị sạt lở nặng
Theo ghi nhận, một đoạn bờ biển bị sóng biển xâm thực kéo dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m
Ngay khi ghi nhận tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan bám sát diễn biến thực tế để xây dựng phương án xử lý
Trước mắt, UBND phường Thuận An đang tiến hành rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng để chủ động triển khai phương án di dời kịp thời khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.
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