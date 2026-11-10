Gió giật mạnh tốc mái nhiều hàng quán ven biển ở Huế

Chiều 10.11, người dân kinh doanh nhà hàng, quán ăn tại khu vực biển Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế) tất bật dọn dẹp, gia cố tài sản khi triều cường đang dâng cao.

Nhiều hàng quán, nhà hàng ven biển Thuận An bị gió giật tốc mái, hư hỏng nặng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, từ chiều và tối 9.11, khu vực ven biển thành phố Huế xuất hiện gió lớn cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, trên biển đạt cấp 6 - 7, giật cấp 9 .

Gió mạnh kết hợp triều cường dâng cao đã tràn vào nhiều hàng quán, cuốn bay phần mái tôn và cuốn cát vào nền nhà, gây xói lở và nhiều tài sản bị hư hại.

Ông Nguyễn Như Anh tất bật dọn dẹp, gia cố lại tài sản và phần mái tôn bị hư hại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Như Anh (65 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại biển Thuận An) cho biết khoảng 21 giờ tối 9.11, biển động mạnh, triều cường dâng cao đã tràn trực tiếp vào quán . Như mọi năm, khi nhận được thông tin dự báo thời tiết, ông và nhiều hộ dân sinh sống tại đây đã chủ động thu dọn tài sản nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại . Tuy nhiên, sức tàn phá của gió giật mạnh vẫn khiến phần mái tôn bị tốc hoàn toàn, nền quán bị xói lở nghiêm trọng.

"Những ngày này, tôi ở lại đây để túc trực, kinh doanh ở biển nên chấp nhận thôi, phải luôn chủ động để bảo vệ tài sản trước mùa mưa bão, chỉ mong thiệt hại thấp nhất", ông Nguyễn Như Anh chia sẻ .

Gió mạnh và sóng lớn tại khu vực biển Thuận An (thành phố Huế) do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một quán ăn bị hư hại nghiêm trọng phần mái ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mái tôn bị gió thổi bay, nằm ngả nghiêng trên bờ biển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đến chiều 10.11 triều cường vẫn dâng cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Triều cường dâng cao kết hợp sóng biển mạnh tràn sâu vào trong các quán ăn, cuốn cát bồi lấp mặt bằng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân đã chủ động gia cố trước mùa mưa bão tuy nhiên vẫn bị thiệt hại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Thuận An, tính đến trưa 10.11, có 5 nhà hàng bị thiệt hại nặng, 8 nhà hàng khác hư hỏng từ 30 - 50% phần mái tôn, trong đó một số nơi bị gió thổi tốc toàn bộ mái phía trước . Nhiều cơ sở khác cũng bị gãy hệ thống trụ đỡ với tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng .

Bên cạnh các cơ sở kinh doanh, triều cường dâng cao cùng sóng biển lớn còn khiến bờ biển tại tổ dân phố An Hải (phường Thuận An) bị sạt lở nặng .

Theo ghi nhận, một đoạn bờ biển bị sóng biển xâm thực kéo dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m .

Đoạn bờ biển tại tổ dân phố An Hải (phường Thuận An) bị triều cường và sóng lớn xâm thực ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biển động mạnh với những con sóng lớn liên tục đánh làm bật gốc nhiều cây phi lao ven biển ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay khi ghi nhận tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan bám sát diễn biến thực tế để xây dựng phương án xử lý .

Trước mắt, UBND phường Thuận An đang tiến hành rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng để chủ động triển khai phương án di dời kịp thời khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.