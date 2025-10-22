Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Số 12: Triều cường đe dọa loạt nhà hàng ven phá Tam Giang

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/10/2025 17:32 GMT+7

Ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) khiến triều cường lên cao, bủa vây hàng loạt nhà hàng ven phá Tam Giang, thuộc xã Đan Điền (TP.Huế).

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 22.10 tại bến đò Cồn Tộc, một trong những khu du lịch có nhiều nhà hàng hải sản ven phá Tam Giang. Do ảnh hưởng của bão số 12, triều cường đang dâng cao, kèm sóng mạnh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà hàng.

Ở một số vị trí, nước lên cao hơn 1 m, kèm gió lớn đã tạo thành từng đợt sóng, đập liên hồi...

- Ảnh 1.

Triều cường dâng cao, tràn vào khu vực vỉa hè ven bến đò Cồn Tộc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 2.

Nước dâng kèm gió tạo thành sóng mạnh, đập liên hồi vào các nhà hàng ven phá Tam Giang

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 3.

Triều cường dâng cao khiến việc tiếp cận khu vực này rất khó khăn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm này, gia đình ông Nguyễn Tuýnh, một chủ nhà hàng có vị trí cao nhất tại đây đang tất bật dọn dẹp, kê cao đồ đạc. Ông Tuýnh kể, năm 2020 triều cường dâng kết hợp với lũ từ đầu nguồn đổ về khiến nhà ông bị ngập gần 2 m.

- Ảnh 4.

Ông Tuýnh kê cao đồ đạc, chuẩn bị đón lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Tuýnh, khoảng 4 giờ sáng nay, triều cường bắt đầu dâng lên sau đó hạ xuống. Đến chiều triều cường tiếp tục dâng, kèm gió mạnh vì vậy vợ chồng ông Tuýnh phải khẩn trương kê cao các vật dụng, sau đó mua thực phẩm để dự trữ trong nhiều ngày, chủ động trước mọi diễn biến xấu nhất.

"Triều cường dâng thì ít lo nhưng sợ nhất là lũ lớn, năm 2020 tôi đứng ở tầng 1 là lút đầu. Đặc biệt ở khu vực này khi nước lên thì sóng rất lớn, đánh rầm rầm. Dân ở đây lụt quen rồi, nhà tôi cũng đã sẵn sàng, đồ ăn cũng mua cho cả tuần tới", ông Tuýnh nói.

- Ảnh 5.

Nước tràn vào nhà hàng của ông Tuýnh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Đan Điền, cho biết hằng năm khoảng tháng 10 vào mùa mưa lũ, các nhà hàng ven phá Tam Giang sẽ tạm thời đóng cửa. Hiện nay, nước ở đầm phá đang dâng cao, tràn vào các quán, tuy nhiên chưa ghi nhận thiệt hại nào nghiêm trọng.

"Đến hôm nay mực nước sông Bồ vẫn dưới báo động 2 nên chưa ảnh hưởng gì nhiều đến người dân, tuy nhiên khi nước sông Bồ lên kết hợp với triều cường cao sẽ ảnh hưởng đến việc thoát lũ, vùng trũng sẽ ngập sâu hơn", ông Đức nói.

- Ảnh 6.

Một số khu vực trũng của xã Đan Điền đã bắt đầu ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Đức, để chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và có thể lũ kéo dài, UBND xã đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban ngành rà soát, lên phương án di dời, sơ tán các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng.

"Toàn xã có 315 hộ với 500 nhân khẩu nằm trong diện di dời đến nơi an toàn. UBND xã cũng đã lên phương án để đưa họ đến nơi cao hơn khi có lũ, đồng thời vận động bà con neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn. Lực lượng, phương tiện cũng đã chủ động sẵn sàng trước mọi tình huống", ông Đức thông tin.

