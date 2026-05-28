Giới doanh nghiệp Nga mong ông Putin cho dùng vũ khí mạnh hơn chống UAV
Giới doanh nghiệp Nga mong ông Putin cho dùng vũ khí mạnh hơn chống UAV

Trúc Huỳnh
28/05/2026 05:16 GMT+7

Các công ty Nga sẵn sàng tài trợ việc mua sắm vũ khí mạnh hơn và hệ thống điện tử để bảo vệ nhà máy của mình trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine.

Đó là đề xuất do ông Alexander Shokhin, người đứng đầu nhóm vận động hành lang kinh doanh quyền lực nhất nước Nga, nêu ra với Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc gặp mới đây.

Theo hãng tin Reuters, ngành công nghiệp Nga - bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy sản xuất phân bón và cảng biển - đã chịu nhiều thiệt hại do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong năm nay.

Một ngôi nhà bốc cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại làng Subbotino, huyện Naro-Fominsk (vùng Moscow, Nga), ngày 17.5.2026

ẢNH: REUTERS

Chính phủ đã cho phép các công ty an ninh tư nhân sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7.62mm - như AK-47 - để bảo vệ các khu công nghiệp và cho phép điều động lực lượng dự bị vào các đơn vị địa phương để bảo vệ các khu vực này.

Theo những phát biểu được đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các công ty cần “không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7,62mm, mà còn cả những loại lớn hơn, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử khác nhau, thiết bị laser và các cỡ nòng khác”.

Ông nói “Các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho tất cả công việc này, nhưng cần một cơ chế rõ ràng về các phương án tài chính. Đó có thể là một quỹ nào đó hoặc một hình thức tài trợ có mục tiêu khác”.

Ông Shokhin cũng đề nghị Tổng thống Putin hoãn các khoản phạt đối với việc chậm trễ nộp thuế và các khoản thanh toán khác cho ngân sách nhà nước trong khi các công ty đang sửa chữa các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Dù đã có quyết định cho phép sử dụng lực lượng dự bị, ông Shokhin cũng phàn nàn với Tổng thống Putin rằng các đơn vị bảo vệ nhà máy lại được điều chuyển giữa các địa điểm quá thường xuyên, làm suy yếu khả năng phòng thủ.

nga UKRAINE UAV Vladimir Putin Alexander Shokhin Điện Kremlin phòng thủ máy bay không người lái xung đột không kích Nga-Ukraine vũ khí hạng nhẹ vũ khí hạng nặng nhà máy tấn công
