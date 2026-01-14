Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới thiệu 122 người ứng cử ĐBQH chuyên trách ở T.Ư

Tuyến Phan - Thu Hằng
14/01/2026 06:10 GMT+7

Ngày 13.1, Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với những người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử đại biểu QH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở T.Ư thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH.

Tại hội nghị, cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các nhân sự được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử đại biểu QH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở T.Ư thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH. 

Các ý kiến cũng đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực của các nhân sự được giới thiệu trong thực tiễn công tác.

Giới thiệu 122 người ứng cử ĐBQH chuyên trách ở T.Ư - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội nghị

ẢNH: TTXVN

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm theo đúng quy định. Kết quả 100% cử tri thể hiện sự thống nhất cao thông qua danh sách 122 nhân sự thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH được giới thiệu ứng cử đại biểu QH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở T.Ư.

