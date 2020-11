‘1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới ở Việt Nam’: Người trẻ cảm ơn Thủ tướng

Phải tiếp tục trồng cây, gây rừng Phát biểu trước Quốc hội tại cuối phiên chất vấn sáng 10.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian gần đây, hiện tượng thiên tai, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khốc liệt hơn, với tần suất dày hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, bão lũ và sạt lở ở miền Trung gần đây hay ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên do biến đổi khí hậu cực đoan, do địa hình dốc đứng, do sự tác động của con người, trong đó có thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng... Nguyên nhân tạo ra hiện tượng mưa lũ, sạt lở đã gây ra nhiều tranh luận tại Quốc hội. Song, theo Thủ tướng, "bất luận là nguyên nhân trực tiếp là gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên một cách nghiêm ngặt". Ông khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ, ông đã yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên và sắp tới cần nhất quán với quan điểm đó. “Độ che phủ rừng hiện nay của chúng ta đã tăng trở lại trên 42%, song so với nhiều nước thì vẫn còn thấp. Do đó, chúng ta phải tiếp tục trồng cây, gây rừng, làm cho Tết trồng cây trở thành một hoạt động thực chất hơn nữa. Tôi đề xuất sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây ở các khu đô thị”, Thủ tướng nói. Lê Hiệp