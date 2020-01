10 gương mặt nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và hàng ngàn thanh niên, nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi lễ, anh Tuấn đã phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện”. Anh Tuấn cho biết, suốt 20 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện không chỉ đến được với bà con nhân dân vùng sâu vùng xa mà là môi trường để thanh niên rèn luyện cống hiến, trưởng thành. “Mỗi hành trình, mỗi địa chỉ tổ chức chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc, bà con nhân dân khó khăn. Nhiều anh chị trong số 10 tập thể, cá nhân đến nhận giải thưởng, tôi tin rằng lần đầu tiên đến với Bảo Lạc. Trên chuyến đi này, tôi tin các anh chị sẽ cảm nhận được rằng mình cần làm nhiều hơn nữa, sáng tạo, đổi mới hơn nữa trong hoạt động tình nguyện để mang lại nhiều công trình giá trị hơn nữa”, anh Tuấn nói. Anh Nguyễn Anh Tuấn phát động Chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện Ảnh Đăng Hải Anh Tuấn mong muốn 10 tập thể, cá nhân được trao giải thưởng tiếp tục lan tỏa những giá trị trong hoạt động tình nguyện, tìm hiểu thêm về cuộc sống , sinh hoạt của bà con nhân dân để thiết kế được nhiều hoạt động tình nguyện trong thời gian tới. Theo anh Tuấn, thời gian tới, phong trào tình nguyện sẽ được đổi mới, hướng về những địa bàn khó khăn, có công trình phần việc cụ thể cho đồng bào dân tộc ít người; nỗ lực để các hoạt động tình nguyện đến với bà con nhân dân một cách lâu dài, để lại hiệu quả tốt hơn. Anh Tuấn đã kêu tinh thần tình nguyện của thanh niên, không chỉ thanh niên có điều kiện thuận lợi mà tất cả các đối tượng thanh niên, vì thực tế có nhiều người được trao giải thưởng lần này cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn , nhưng với trái tim nhân ái đã tham gia hoạt động tình nguyện ý nghĩa, có nhiều giá trị cho cộng đồng... Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 do T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) khởi xướng từ năm 2011, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng , đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức đã trao giải cho 10 gương mặt nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 gồm:

1. Anh Đỗ Hà Cừ, 36 tuổi, Trưởng CLB Không gian đọc hy vọng, tỉnh Thái Bình: là người bị liệt toàn thân, tự thành lập dự án tủ sách dành cho người khuyết tật quản lý, với 9 không gian đọc đang được thực hiện và mang lại hiệu quả tốt cho cộng đồng.

2. Ông Bùi Công Hiệp (61 tuổi, TP.HCM): là cha của 88 đứa trẻ bị bỏ rơi, chuyển quyền sở hữu ngôi nhà 3 tầng cho các bé mồ côi.

3. Anh Lê Anh Tuấn, 23 tuổi, Bình Dương: là " hiệp sĩ bóng đêm ", hơn 2 năm nay chạy trên dưới 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện.

4. Anh Hoàng Trọng Khánh, 39 tuổi, TP.HCM: là "thầy giáo" chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, nhưng chủ động học hỏi kiến thức qua mạng nhờ các diễn đàn dạy học, mỗi tối dạy miễn phí cho các em học sinh là con em công nhân.

5. Ông Trịnh Đình Bồng, 68 tuổi, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Suốt 11 năm làm thủ lĩnh đội với 42 đội viên tham gia với nhiều hoạt động: gây quỹ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng , sơ cấp cứu, vận động hiến máu nhân đạo.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải cho các cá nhân đoạt giải Ảnh Dương Triều

6. Bạn Lê Văn Phúc, 18 tuổi, Trưởng nhóm từ thiện Fly to sky: Đứng ra khởi xướng nhóm từ thiện Fly to sky kêu gọi các em học sinh, kết nối hơn 200 tình nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như đổi giấy lấy cây, tặng sách cho học sinh nghèo, dự án dạy học miễn phí cho trẻ nghèo mồ côi, khuyết tật; dự án lớp học tương lai...

7. Ông Nguyễn Trung Chắt, 68 tuổi, tỉnh Hưng Yên: là người sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm đóng góp tự nguyện và vận động sự ủng hộ giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm. 16 năm qua đã có hàng trăm trẻ em được ông nuôi dưỡng trưởng thành, có nhiều người đã trở thành cử nhân, thạc sĩ, có nghề nghiệp ổn định.

8. Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết, 31 tuổi, Bệnh viện đa khoa Bắc Hà, Lào Cai: là 1 trong 7 bác sĩ của dự án 585 đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Từ tháng 7. 2017 đến nay, tham gia mổ hơn 900 ca chấn thương, tiêu hóa, sản khoa.

9. Anh Nguyễn Siêu Hạnh, 33 tuổi, Sáng lập CLB Hành trình tuổi trẻ : là một trong 11 người trẻ Việt Nam được lựa chọn vào nhóm lãnh đạo trẻ đầu tiên được lựa chọn vào nhóm lãnh đạo trẻ đầu tiên của Obama Foundation, khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sáng lập CLB Hành trình Tuổi trẻ, cung cấp các công trình nước sạch và khám chữa bệnh cho người dân với gần 42.000 người thụ hưởng.

10. Lê Ngọc Thường, 26 tuổi, Phó chủ nhiệm CLB 25 Bình Định, Hiến máu tình nguyện (Bình Định): Tham gia tổ chức lễ hội xuân hồng năm 2019, kết nối 100 tình nguyện viên, thu về 302 đơn vị máu. Các lễ hội giọt hồng tặng bé, Hành trình đỏ, Trung thu cho em...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 10 tập thể, gồm:

1. CLB Chia sẻ yêu thương Yên Thành (Nghệ An)

2. CLB Cơm từ thiện Pleiku (Gia Lai)

3. CLB Những người bạn đường - SOS Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

4. Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương (Buôn Mê Thuột)

5. CLB Tình nguyện bé khỏe bé ngoan (Thành đoàn TP.HCM)

6. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng)

7. Dự án "Vì trẻ em vùng cao" (Tỉnh đoàn Thanh Hóa)

8. Dự án Let's Do It (Nghệ An)

9. CLB chuyên biệt thiện tâm (Đắk Nông)

10. Dự án sáng kiến Ung thư muối (Hà Nội)