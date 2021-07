Áo xanh Quảng Trị sẵn sàng 'tiếp sức' kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các cấp bộ Đoàn thành lập 30 đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại 30 điểm thi với sự tham gia của 500 tình nguyện viên, vận động 125 suất quà, 18.576 chai nước uống, 16.250 chiếc khẩu trang, 950 chai nước sát khuẩn, 1.900 suất ăn miễn phí, 45 phòng nghỉ miễn phí, 1.500 hộp sữa, 500 sim 4G, 1.500 hộp sữa và nước mía, 400 chiếc máy tính, 1.200 bút bi và 1.000 bút chì để triển khai chương trình.

Các đội hình tình nguyện sẽ triển khai những hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng, tặng quà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ; hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh đảm bảo khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; phối hợp với lực lượng an ninh giữ trật tự an toàn giao thông tại cổng trường; hỗ trợ nước uống, suất ăn, khẩu trang, miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh….