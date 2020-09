Bạn trẻ chung tay gửi thông điệp 'không đâu đẹp bằng quê hương mình'

Một clip dài 4 phút 30 giây do một nhóm bạn trẻ người Bình Định thực hiện đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Clip có nội dung ghi lại hơn 13 điểm điểm ấn tượng ở Quy Nhơn, Bình Định như Kỳ Co, Eo Gió, biển Trung Lương, đồi Sim An Toàn... hiện lên đầy sức sống và ấn tượng. Nhóm bạn trẻ thực hiện clip trên muốn truyền tải thông điệp “không đâu đẹp bằng quê hương mình” tới cộng đồng.