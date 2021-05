Bạn trẻ tò mò nhà thiết làm nên trang phục của hoa hậu Khánh Vân là ai?

Sáng nay 14.5, đại diện Việt Nam, Nguyễn Trần Khánh Vân đã tỏa sáng trong phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) trong cuộc thi Miss Universe 2020 (Hoa hậu Hoàn vũ) ở Mỹ. Đây là một trong những phần thi quan trọng, mang tính quyết định tại đấu trường nhan sắc này. "Cha đẻ" của bộ trang phục "Kén Em" chính là nhà thiết kế trẻ Khoa Lỗ.

Đề cao tính tỉ mẩn của người Việt Nam

Khoa Lỗ cho biết ươm tơ dệt lụa đã đi sâu vào tâm thức người Việt Nam, chứa đựng và kết tinh giá trị đa chiều từ văn hoá và nghệ thuật đến kinh tế.

Khi tham gia cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe”, chàng trai này đã suy nghĩ đến việc tạo nên một bộ trang phục dân tộc . Từ đó, trang phục lụa tơ tằm "Kén Em" được ra đời.

Theo Khoa Lỗ, "Kén Em" mang câu chuyện từ tằm tơ hoá thành manh áo Việt Nam, đề cao đức tính tỉ mẫn, tinh thần nhẫn nại của người Việt Nam dẫu qua bao thăng trầm thời cuộc.

"Bộ trang phục mang hiệu ứng biến hoá trên sân khấu. Được áp dụng 100% kỹ thuật đan thắt thủ công, tỉ mỉ để tạo nên chiếc áo dài. Bên trong chiếc kén mô tả nghề se tơ dệt lụa nhộn nhịp, qua guồng quay và các cuộn tơ trắng tinh", Khoa Lỗ chia sẻ.

Khánh Vân tỏa sáng trong trang phục Kén Em NVCC

Chiếc áo dài hiện ra lụa là và mượt mà, là sự kết thành của bao công sức và tâm huyết, mang thông điệp tiếp nối và phát triển của một câu chuyện làng nghề Việt Nam. Bộ trang phục nặng gần 30 kg, được đính kết khá nhiều đá và pha lê.

Khoa Lỗ cho biết thêm anh đã nghiên cứu sử dụng chất liệu nhẹ, bay, kết hợp kỹ thuật thắt dây marcame của nước ngoài. " Tông màu trắng chủ đạo trên nền form dáng áo dài giúp Khánh Vân không chỉ có những bước đi uyển chuyển, khéo léo thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam truyền thống", Khoa Lỗ lý giải.

Nhà thiết kế trẻ Khoa Lỗ NVCC

Hy vọng "Kén Em" trở thành trang phục dân tộc đẹp nhất

Nhớ lại giây phút "Kén Em" chính thức được chọn làm trang phục dân tộc để mặc trình diễn trong phần thi National Costume tại Miss Universe 2020, Khoa Lỗ kể: "Khánh Vân đã rất thích "Kén Em", thích ngay từ là bản thiết kế và luôn chủ động có những góp ý sao cho giữ được tính nguyên bản của thiết kế mà vẫn hiệu quả cho việc trình diễn".

Theo nhà thiết kế 26 tuổi này, anh đã cùng những cộng sự tận dụng tất cả thời gian, sự sáng tạo, để suy nghĩ cách giúp Khánh Vân thoải mái và tự tin nhất khi trình diễn. "Để Khánh Vân không bị ảnh hưởng tâm lý, tinh thần trên sân khấu thì tôi đã nghĩ đến phương án làm bánh xe và giá đỡ cho Kén Em", Khoa Lỗ kể thêm.

Sau phần thi sáng nay, Khoa Lỗ tâm sự: "Tôi và Khánh Vân, cả hai đều đã cố gắng nỗ lực rất nhiều cho phần thi trang phục dân tộc. Tôi thật sự xúc động khi thấy Khánh Vân trình diễn "Kén Em" trên sân khấu".

"Tôi vô cùng tự hào và có lẽ nhiều người Việt Nam cũng vậy, khi thấy Khánh Vân đã ướm lên màu áo trắng tinh khôi của Việt Nam nổi bật giữa bạn bè quốc tế. Áo dài là thế mạnh của Khánh Vân. Đến giờ phút này, tôi hoàn toàn tin Khánh Vân đã thể hiện mãn nhãn, toả sáng với bộ trang phục dân tộc này và làm thỏa mãn người hâm mộ trong nước, gây ấn tượng với bạn bè quốc tế", Khoa Lỗ nói.

Khánh Vân tự tin trong trang phục Kén Em NVCC

Do đó, Khoa Lỗ hy vọng trang phục do anh thiết kế sẽ được lọt vào giải Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất).

Sau phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020, "Hoa hậu Hoàn vũ 2018" Catriona Gray (Philippines) đã lựa chọn ra 6 thiết kế cô yêu thích và ấn tượng nhất. Trong đó, có "Kén Em" cùng các trang phục dân tộc của Indonesia, Ukraine, Nepal, Peru và Thái Lan.

Dự đoán về hành trình của Khánh Vân tại cuộc thi năm nay, Khoa Lỗ nhận định: "Miss Universe là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Khánh Vân là một cô gái ấm áp, tự tin và tinh thần chủ động tốt. Mình luôn có niềm tin mãnh liệt là Khánh Vân sẽ tiến sâu hơn cả top 21 để mang vinh quang cho nước nhà".