Có hiện tượng thanh niên sa vào tệ nạn xã hội

Anh Hoàng Thanh Tùng, đoàn viên tại T.X Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đặt câu hỏi: Hiện nay, có một bộ phận thanh niên đang xa rời những định hướng, giá trị, lý tưởng sống tốt đẹp, đề cao nhu cầu hưởng thụ. Trước thực trạng này, Đoàn Thanh niên làm gì để định hướng, giáo dục, vun đắp lý tưởng, khát vọng, hoài bão cho thanh niên?

Thừa nhận thực trạng một bộ phận thanh giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc, anh Tuấn cho biết thực tế này đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra và báo động với tổ chức của thanh niên trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2017.

Anh Tuấn cho rằng, có 5 vấn đề nổi cộm trong thanh thiếu nhi như: thờ ơ, vô cảm với các vấn đề xảy ra, sử dụng mạng xã hội, bạo lực… nhưng theo một điều tra thì cũng có 93,7 % thanh niên yêu nước đi theo lý tưởng của Đảng, đấu tranh chống tiêu cực… Điều đó khẳng định thanh niên có niềm tin không ngừng đối với Đảng. Tuy nhiên, có hiện tượng thanh niên sa vào tệ nạn xã hội. Tổ chức Đoàn, Hội có trách nhiệm với việc này, mặc dù đã cố gắng nhưng chưa đến được đối tượng thanh niên chưa tiến bộ. Anh Tuấn cho rằng, trong thời gian tới sẽ có giải pháp hướng tới đối tượng này.

“Thời gian qua, Đoàn đã quan tâm đến đối tượng thanh niên khuyết tật để cổ vũ động viên khuyên khích hỗ trợ họ với nhiều chương trình. Nhưng nỗ lực chưa đạt tới và chưa như mong muốn. Chúng tôi hứa trong đổi mới nội dung và thiết kế chương trình hành động của Đoàn, sẽ tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi”, anh Tuấn nói.

Anh Tuấn cũng chia sẻ, việc thanh thiếu niên hư có trách nhiệm của gia đình. “Khi con em mình hư không có ai bảo vệ dạy dỗ tốt hơn gia đình họ. T.Ư Đoàn sẽ phối hợp với Hội phụ nữ để xây dựng gia đình trẻ, ấm no hạnh phúc. Chúng tôi sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng để chăm sóc gia đình trẻ thực sự bền vững. Có những gia đình trẻ ấm no hạnh phúc thì 10 -15 năm nữa sẽ có những lớp thanh thiếu nhi như kỳ vọng. Đồng thời, sẽ phối hợp hệ thống chính trị và các gia đình xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu nhi”, anh Tuấn khẳng định.