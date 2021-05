Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn xúc động trước nghĩa cử của chủ nhà trọ

Theo đó, ban tổ chức đã trao tặng 46 phần quà (mỗi phần quà gồm có nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang trọ tại khu lưu trú.

Một tay xách túi quà vừa nhận, một tay ẵm đứa con gái 3 tuổi rưỡi, chị Nguyễn Thị Kiều Lê (33 tuổi), vui mừng cho biết: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và có giá trị đối với gia đình tôi trong thời điểm này”.

Rồi chị Lê kể: “Mình làm công nhân may tại Khu công nghiệp Sóng Thần nhưng thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đồng lương cũng bị sụt giảm. Đã vậy, công việc của ông xã cũng có thời gian gián đoạn nên gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may là trong những lúc khó khăn ấy, chủ nhà trọ ở đây cũng có nhiều san sẻ trong việc giảm giá tiền phòng, gia hạn khi đến tháng đóng tiền trọ”.

“Chúng tôi tổ chức chương trình nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với các chủ nhà trọ, bà con nhân dân và thanh niên công nhân. Những chia sẻ này góp phần động viên tinh thần để thanh niên công nhân, bà con nhân dân vượt qua những khó khăn nhất định trong giai đoạn hiện nay”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đồng cảm.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ: “Hôm nay đến thăm khu lưu trú văn hoá số 25A (P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức), chúng tôi hết sức trân trọng, cảm ơn và ấn tượng về sự chăm lo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là tình cảm của chú Trần Xuân Vinh, chủ khu lưu trú”.

Được biết chú Vinh được mệnh danh là “ông nội, ông ngoại”, đã tiễn được hơn 38 hộ gia đình từng lưu trú ở đây đi tìm được một mái ấm khang trang hơn, rộng rãi và tiện nghi hơn. Trực tiếp làm “ông nội, ông ngoại” đăng ký hộ khẩu đưa các cháu là con em của thanh niên công nhân đến trường, được đi học đầy đủ.

“Phải có những tình cảm hết sức đặc biệt với thành phố Thủ Đức , với anh chị em công nhân thì mới làm được như thế. Và muốn xây dựng thành phố Thủ Đức trở thành thành phố thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình thì không thể thiếu những người như chú Vinh của chúng ta ở đây”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cảm kích.

Thay mặt cho tất cả bạn trẻ từ khắp mọi miền của đất nước về đây sinh sống, lao động, sản xuất, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn xin được cảm ơn chú Vinh, tình cảm của chú Vinh và tình cảm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đã chăm sóc cho đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, bà con nhân dân trong điều kiện cho phép.

