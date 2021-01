Bình Định: Tuyên dương 62 học sinh, sinh viên tiêu biểu

Tối 8.1, tại hội trường Trường CĐ Bình Định, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (ngày 9.1.1950 - 9.1.2021).

Tại chương trình, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định đã tuyên dương 37 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 7 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 18 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”. Đây là những học sinh sinh viên đã phấn đấu và rèn luyện không ngừng với tinh thần quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ không mệt mỏi trong năm học 2019 - 2020.

Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tuyên dương 37 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt ẢNH: TƯỜNG VI

Trong chương trình còn diễn ra cuộc thi “Vũ điệu học sinh, sinh viên” với sự tham gia của các đội thi đến từ các trường ĐH, CĐ, THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kết quả, tiết mục Mix traditional and modern của Trường PTDT Nội trú tỉnh Bình Định đạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về tiết mục To be Fire của Trường ĐH Quy Nhơn.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cũng trao các giải thưởng cho các đội tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao học sinh, sinh viên năm 2021.

Theo đó, giải Nhất các môn bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nữ thuộc về Trường ĐH Quy Nhơn.

Giải Nhì môn bóng đá nam thuộc về Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, giải Nhì môn bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ thuộc về Trường CĐ Bình Định, giải Nhì môn bóng đá nữ thuộc về Trường CĐ Y tế.

Anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định, trao chứng nhận cho học sinh được tuyên dương ẢNH: TƯỜNG VI