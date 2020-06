Bữa sáng miễn phí từ Tủ bánh mì nụ cười

Tủ bánh mì nụ cười là sáng kiến của một nhóm bạn trẻ ở Nghệ An, do chị Phan Thị Giang (34 tuổi, công tác tại Trung tâm văn hóa - thông tin - truyền thông H.Quỳ Hợp, Nghệ An) làm trưởng nhóm. Hoạt động từ ngày 4.10.2019 đến nay, tủ bánh mì đã phục vụ hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo ở H.Quỳ Hợp.