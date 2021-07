Cần đảm bảo an toàn cho thí sinh và tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi

Sáng 7.7, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ; ông Doãn Hồng Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, động viên đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Tại đây, anh Huy đã lắng nghe các thành viên đội hình Tiếp sức mùa thi chia sẻ thông tin về quá trình chuẩn bị, những công việc đội đã và đang triển khai hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2021.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà các tình nguyện viên Ảnh Bảo Anh

Anh Bùi Quang Huy đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của các tình nguyện viên. Anh Huy cho biết, năm nay, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp, ngoài quán triệt những nội dung về Tiếp sức mùa thi, T.Ư Đoàn, T.Ư Hộị Sinh viên Việt Nam yêu cầu các đội hình tình nguyện hết sức lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

"Các đội hình trước hết phải đảm bảo an toàn cho chính mình; ở những địa phương nào sự an toàn chưa cao thì không nhất thiết phải triển khai các đội hình tình nguyện. Mọi hoạt động tình nguyện phải tuân thủ sự chỉ đạo của địa phương. Thứ hai, là đảm bảo phòng dịch cho các thí sinh để tham gia kỳ thi an toàn như: có thể phát khẩu trang, tham gia đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho thí sinh...”, anh Huy nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương thăm và tặng quà các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THCS Vân Hồ, Hà Nội Ảnh Bảo Anh

Anh Huy nhắn nhủ đội hình tình nguyện làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần chú ý bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các tình nguyện viên cần chấp hành nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…

Anh Huy đã đại diện ban tổ chức chương trình tặng quà và chúc các tình nguyện viên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình để hỗ trợ thí sinh có một mùa thi thành công.

Chung tay thực hiện kỳ thi

Sáng cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch hội Sinh viên TP.Hà Nội; ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT), cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi tại Trường THCS Vân Hồ (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và hoan nghênh sự chuẩn bị sớm, bài bản và triển khai đa dạng, phong phú các hoạt động tiếp sức mùa thi của Thành đoàn Hà Nội và các đội hình tình nguyện.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Bộ GD-ĐT và Thành đoàn Hà Nội thăm, động viên các tình nguyện viên trong chương trình Tiếp sức mùa thi tại Hà Nội Ảnh Bảo Anh

Anh Lương đánh giá, dù dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng Bộ GD-ĐT đã nỗ lực tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn để thí sinh và người nhà thí sinh an tâm đi thi. Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi đóng vai trò hết sức quan trọng.