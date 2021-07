Phát huy tinh thần xung kích

Câu chuyện của thiếu tá Lê Trọng Lưu đang công tác tại Công an xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa (Phú Yên) ai nghe qua cũng xúc động và cảm phục. Vợ anh Lưu là chị Nguyễn Thị Mỹ Trang mới sinh con chừng 1 tháng, nhưng khi trên địa bàn xã Hòa Xuân Nam có người mắc Covid-19 , anh Lưu tự nguyện đăng ký với lãnh đạo Công an TX.Đông Hòa để làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch ở thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam.

Trường hợp đại úy Huỳnh Nho Liêm đang công tác tại Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TX.Đông Hòa cũng khá đặc biệt. Vợ anh Liêm chuẩn bị đến ngày sinh nở nhưng anh vẫn gác lại chuyện gia đình , xung phong vào khu vực có dịch. “Vợ tôi còn tuần nữa thì sinh nhưng nhiệm vụ chống dịch đặt lên hàng đầu. Chuyện sinh nở của vợ, tôi nhờ cha mẹ lo giúp để an tâm làm nhiệm vụ. Vợ tôi cũng ủng hộ việc tôi xung phong vào vùng dịch”, anh Liêm chia sẻ.