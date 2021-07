Chỉ thị 16 tăng cường: Vì sao nhiều người không còn than vãn?

Mục tiêu của Chỉ thị số 12/2021 của Thành ủy TP.HCM nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao; hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân.

Khi nhận được thông tin phải tiếp tục giãn cách và áp dụng nhiều biện pháp tăng cường , nghiêm ngặt hơn nhưng nhiều bạn trẻ không còn than vãn, thay vào đó các bạn thấy mình thật sự may mắn vì còn được ở nhà. Chính vì thế, các bạn trân quý khoảng thời gian này vì trong dịch bệnh căng thẳng và nguy hiểm này mà bản thân, gia đình vẫn được an toàn ở nhà, nên các bạn kêu gọi mọi người hãy cùng nhau trân quý nếu ta còn được ở nhà, hãy chịu khó một thời gian nữa, cùng đồng lòng ở yên một chỗ để chung tay phòng chống dịch bệnh.

Biết ơn và may mắn vô cùng khi được bình an ở nhà

Chàng trai Quang Trọng Minh (25 tuổi, ngụ tại 298 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết đọc được thông tin TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16 nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch Covid-19 , bản thân Minh tin tưởng rằng hiệu quả của Chỉ thị lần này sẽ quyết định được thành công trong công tác chống dịch. Do đó việc giãn cách quyết liệt hơn nữa về mặt kiểm soát dịch là hợp lý.

“Tuy trước đây, giãn cách ở nhà quá lâu khiến một số người vận động như mình cảm thấy bí bách. Nhưng trong hoàn cảnh thực tại, được ở nhà làm việc và hít thở bình thường là một may mắn, chứng tỏ mình có một thể trạng sức khỏe ổn định và không tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế. Mình nghĩ việc ở nhà và tạm dừng hoạt động chưa cấp bách trong thời điểm này, không đơn thuần là một hành động mang tính trách nhiệm, ý thức của một công dân trong thời điểm dịch bệnh mà còn là sự may mắn, hỗ trợ tinh thần nhiều nhất cho đội ngũ phòng, chống dịch tuyến đầu đang bị quá tải”, Minh bày tỏ.

"May mắn khi mình còn được ở nhà chứ không phải ở khu cách ly. May mắn vì sức khỏe mình vẫn ổn vẫn thở được bằng phổi chứ không phải thở bằng máy. May mắn khi chúng ta còn được sống và được yêu trong sự đùm bọc của Nhà nước, của thành phố đặc biệt là những tuyến đầu chống dịch...đã hết tâm hết lòng, hỗ trợ phục vụ để chúng ta có được những giây phút bình yên ở nhà như bây giờ" HỒ ĐỨC LỘC

Làm trong lĩnh vực du lịch nên dịch bệnh càng phức tạp, giãn cách càng kéo dài đồng nghĩa với việc cuộc sống của Hồ Đức Lộc (26 tuổi, Q.9, TP.HCM) bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh hiện tại, số ca nhiễm cứ tăng mạnh mỗi ngày, thì giờ đây Lộc ví khoảng thời gian mà mình vẫn được an toàn ở nhà là thời gian may mắn nhất.

Trước đây toàn ăn cơm quán, giờ Lộc đã tự nấu cho mình những bữa ăn mỗi ngày

“Trong thời gian dài vừa qua, công việc mình đang làm cũng không thể tiếp tục, phải ở nhà để thực hiện theo Chỉ thị 16 và hiện nay tiếp tục có thêm Chỉ thị 16 tăng cường. Mặc dù cuộc sống có khó khăn và mọi thứ túng thiếu, nhưng trong thời gian này mình thấy mình vẫn còn rất may mắn so với nhiều người khác”, Lộc bày tỏ.

Và anh chàng cặn kẽ hơn: “May mắn khi mình còn được ở nhà chứ không phải ở khu cách ly. May mắn vì sức khỏe mình vẫn ổn vẫn thở được bằng phổi chứ không phải thở bằng máy. May mắn khi nhận được tình cảm của mọi người xung quanh dù xa lạ không quen biết nhau, nhưng những câu hỏi thăm động viên hay chỉ một bó rau, một ít gạo, một vài đòn bánh...của những mạnh thường quân, của những người dân từ khắp nơi gửi về cũng cảm thấy ấm áp tình người. May mắn khi chúng ta còn được sống và được yêu trong sự đùm bọc của Nhà nước, của thành phố đặc biệt là những tuyến đầu chống dịch...đã hết tâm hết lòng, hỗ trợ phục vụ để chúng ta có được những giây phút bình yên ở nhà như bây giờ”.

Ở nhà làm nhiều điều ý nghĩa

Cũng giống Minh và Lộc, Lê Thị Mỹ Uyên, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, thấy vô cùng trân quý khoảng thời gian này khi còn được khoẻ mạnh ở nhà: “Tình hình dịch bệnh thật sự rất phức tạp. Nếu trước đây lần đầu tiên thì khá bỡ ngỡ và chưa quen nên rất khó chịu thì bây giờ mình cảm thấy rất may mắn khi còn được ngồi ở nhà. Nhìn các y bác sĩ và các bạn tình nguyện viên đang ngày đêm chống dịch, mình thấy thương lắm. Chính vì vậy, mình thấy trân trọng hơn từng giây phút được ở nhà và cảm thấy rất biết ơn”.

Uyên kể hiện tại dù ở nhà nhưng cô nàng vẫn hoạt động chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trực tuyến của trường, chuyên tập thể dục và chăm sóc bản thân tốt hơn. “Nếu trước đây phải ra đường, ra quán cà phê gặp bạn bè thì giờ công nghệ 4.0 tụi mình vẫn hay gọi điện cho nhau.Không ra ngoài đường thì ở nhà mình cũng hay tự tìm view chụp ảnh để bản thân có thể lạc quan hơn mỗi ngày”, Uyên chia sẻ.

Uyên ở nhà nấu ăn, tập thể dục và tham gia chuyến dịch tình nguyện Mùa hè xanh online của trường

Cũng vì trân quý khoảng thời gian vẫn an toàn và được ở nhà như hiện tại, Minh tận dụng để làm nhiều điều ý nghĩa: “Với những người còn đi học như mình thì khoảng thời gian này giúp mình cải thiện nhiều hơn đời sống tinh thần (tập trồng cây, thiền và vẽ tranh), cũng như cải thiện các kỹ năng mềm trong nghiên cứu khoa học (học thêm về thống kế, các khóa học online từ nhiều nguồn), và đây là thời gian vàng để mình hệ thống kiến thức một cách tổng quát hoặc xuất bản các công bố (theo dạng review), chuẩn bị cơ sở khoa học cho thực nghiệm ngay khi hết dịch”.

Còn Lộc thì kể: “Thật may mắn khi mình vẫn khoẻ mạnh ở nhà nên trong thời gian qua ngoài việc nghỉ ngơi thì mình còn bổ túc thêm một số kỹ năng còn thiếu qua việc đọc sách, đọc báo , học ngoại ngữ. Tự nấu cho mình những bữa ăn, rảnh rỗi thì trồng thêm cây cảnh, học đàn để nghêu ngao tiếp thêm năng lượng tích cực mỗi ngày”.

Và Lộc gửi gắm: “Thật sự nếu ngay tại thời điểm này, bạn và gia đình vẫn còn được an toàn ở nhà, thì đó là điều quý giá nhất rồi. Không có gì quý hơn sức khoẻ, chúng ta nếu không thể xông pha chống dịch thì ngay bây giờ việc tốt nhất là ở yên trong nhà và thực hiện giãn cách đúng theo Chỉ thị 16 tăng cường, như thế là chúng ta cũng đang góp phần chống dịch rồi đấy. Mong sao thành phố mau hết bệnh để chúng ta trở về cuộc sống bình thường sớm nhất. Mong tất cả chúng ta cùng chung tay chống dịch, hãy trân trọng và sử dụng khoảng “thời gian may mắn” này một cách có hiệu quả”.