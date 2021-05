Cô gái 9X ‘gây bão’ trên mạng với bộ ảnh cụ bà ở viện dưỡng lão

Bộ ảnh chụp 9 cụ bà ở viện dưỡng lão V.S (Bình Thạnh, TP.HCM), với tổng cộng 16 tấm. Mỗi bức ảnh thể hiện chân dung của các cụ già, sự lạc quan và tình đoàn kết gắn bó của họ trong viện dưỡng lão.

Chụp ảnh các cụ bà để nhớ... tuổi thơ

Khi được hỏi về lý do thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Hồng Nhi cho hay cô đồng cảm trước việc các cụ ở viện dưỡng lão thường không nhận được sự chăm sóc từ người thân. Do đó, cô đặt tên bộ ảnh là OH WE BLOOM (Và những đóa hoa vẫn luôn nở rộ) và bày tỏ mong muốn được là con cháu của các cụ.

Trong lúc chụp ảnh, Nhi có cơ hội quây quần, trò chuyện với các cụ bà. Điều này khiến Nhi xúc động và tự hỏi bản thân: “Ở tuổi này, nếu ông bà mình còn sống, mình sẽ có thể trao đi điều gì nếu không còn quá nhiều thời gian?”.

“Khoảnh khắc chụp ảnh khiến tôi nhớ đến gia đình. Ông bà tôi đều đã từ trần trước lúc tôi biết chụp ảnh. Tôi cảm thấy biết ơn vì có cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp của các cụ bà, điều mà tôi chưa không kịp làm với ông bà của mình”, Nhi chia sẻ.

Bộ ảnh của Nhi là một phần trong chương trình “Khơi Nguồn Yêu Thương” của CLB Én Xanh. Nhi chia sẻ cô chỉ có thể mời được 9 bà lão để chụp ảnh vì sức khỏe nhiều cụ đã yếu. Thông qua bộ ảnh này, Nhi mong muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp: “Hãy trân quý hơn những người bên cạnh, nhất là ông bà”.

Một bức ảnh trong bộ ảnh OH WE BLOOM của Nguyễn Hồng Nhi NVCC

Truyền cảm hứng sống lạc quan cho người trẻ

Sau khi xem bộ ảnh, nhiều bạn trẻ cảm thấy xúc động vì tinh thần tươi trẻ của các cụ ở viện dưỡng lão.

Phạm Thanh Nhàn, sinh viên năm 3 Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho hay: “Bộ ảnh mang đến cho tôi một cảm giác rất tích cực, sự lạc quan và giúp bản thân tin tưởng hơn vào cuộc sống”.

Bức ảnh cụ bà trong viện dưỡng lão giúp truyền cảm hứng sống lạc quan cho người trẻ NVCC

Còn Nguyễn Hoàng An, một nhân viên văn phòng 23 tuổi tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), nhận xét: “Các bức ảnh người cao tuổi thường mang màu sắc hoài cổ. Tuy nhiên, bộ ảnh của Nhi cho thấy sự trẻ trung, vui tươi, yêu đời của các cụ bà. Bộ ảnh mang lại nhiều năng lượng tích cực cho các bạn trẻ”.