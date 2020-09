Doanh nghiệp nào đang tuyển lao động với mức lương trên chục triệu đồng?

Theo bà Phạm Thu Thủy, Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn Yeah1, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng gấp hơn 700 nhân sự là nhân viên kinh doanh và giám sát kinh doanh.

“Với nhân viên kinh doanh, công việc chủ yếu là tiếp nhận, quản lý và phát triển danh sách khách hàng trong khu vực phụ trách. Phụ trách công việc xây dựng và hỗ trợ các điểm bán hàng cho công ty, thực hiện các kế hoạch khuyến mãi, các chỉ tiêu về tiêu thụ và mở rộng thị trường. Thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng hằng ngày, cung cấp dịch vụ bán hàng và phát triển điểm bán. Tìm kiếm các điểm bán mới trong địa bàn được giao cũng như chốt đơn và giao hàng”, bà Thu Thủy cho biết.

Chế độ lương thưởng cho nhân viên kinh doanh ra sao? Bà Thu Thủy nói: “Ngoài mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng thì nhân viên kinh doanh còn được thưởng theo từng mốc KPI đạt được. Bên cạnh đó, nhân viên còn được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như: được đào tạo chuyên môn thực tế, thưởng hoa hồng theo doanh số không giới hạn dựa trên năng lực bán hàng...”.

Cũng theo bà Thủy, với vị trí giám sát kinh doanh, người đảm nhiệm sẽ phát triển các kế hoạch hành động bán lẻ các sản phẩm tiêu dùng. Cụ thể như lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tiếp thị bán hàng tới nhân viên trong nhóm; phát triển thị trường, dự báo và đánh giá thông tin khách hàng; quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh: huấn luyện nhân viên, thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động...

Theo bà Thu Thủy, mức lương cơ bản cho vị trí giám sát kinh doanh dao động từ 13 đến 18 triệu đồng/tháng và cũng được hưởng hoa hồng doanh số bán của đội nhóm phụ trách giám sát.

Ông Lương Tiến Thành, Trưởng phòng nhân sự Công ty Best Man Power (Q.3, TP.HCM), cho biết công ty ông đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 vị trí việc làm về lĩnh vực kế toán, tài vụ, hành chính, với mức lương từ 1.500 đến 5.000 USD/tháng. “Lý do cần tuyển gấp là vì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chúng tôi không thể tiếp nhận được nguồn nhân lực cũng như các nhân sự cao cấp ở nước ngoài, do các chuyến bay quốc tế không hoạt động”, ông Thành nói.