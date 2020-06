Hacker làm rúng động quê nghèo

Và bất ngờ thay, một trong những nơi “khởi nguồn” cho trò lừa đình đám ấy lại là… Quảng Trị. Bởi ngày 8.1.2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP.Hà Nội, đã bắt tạm giam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tự nhận có “ông chú Viettel” quê Quảng Trị là Đỗ Văn Dũng (khi đó mới 20 tuổi, ngụ H.Vĩnh Linh).

Dũng đã lập ra các trang web napthe3s.com và thecao3s.com rồi đăng các thông tin về việc nạp thẻ cào điện thoại qua trang web này sẽ nhận được tiền gấp 10 lần giá trị thẻ nạp, tất nhiên không quên tự nhận là “cháu của ông chú Viettel”. Làng nhàng vậy nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Dũng đã chiếm đoạt tới 30 triệu đồng của nhiều người…

Nhưng số tiền lừa đảo đó đến nay trở nên quá nhỏ với hàng loạt vụ lừa đảo khác mà một số thanh niên Quảng Trị thực hiện sau này.

Gần đây và cũng là vụ “kinh điển” nhất, vào ngày 1.6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào tận Quảng Trị bắt giữ nam sinh lớp 12 Cao Xuân Thái (sinh năm 2002, ở Bích La Đông, xã Triệu Thành, H.Triệu Phong), kẻ cầm đầu nhóm lập trình, tạo các website giả mạo chiếm tài khoản Facebook rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của hơn 100 người. Sáu bị can khác cùng bị khởi tố: Lê Viết Quý (26 tuổi), Cao Đăng Nhu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị); Trịnh Minh Vương (30 tuổi), Nguyễn Văn Điền (23 tuổi), Lê Hữu Quý (27 tuổi) và Trịnh Hà Sơn Bình (34 tuổi, cùng ngụ Thừa Thiên-Huế).

Cho đến nay, dân làng Bích La Đông, nơi Thái sinh ra, lớn lên, vẫn chưa hết choáng váng với số tiền mà Thái cùng đồng phạm chiếm đoạt, vì có giá trị bằng hàng trăm vụ lúa của cả thôn!

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), chỉ trong 3 năm trở lại đây lực lượng công an địa phương này đã phá hàng chục đường dây lừa đảo qua mạng tại địa phương, bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên liên quan. Đó là chưa tính các vụ án riêng biệt do Bộ Công an hoặc công an các địa phương khác chủ động vào Quảng Trị bắt người.