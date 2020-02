Hướng dẫn viên du lịch ngao ngán corona: Ngồi chơi không, thu nhập giảm mạnh

Anh Nhật Cường, 31 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tự do, chuyên tham gia các tour nội địa, và dẫn khách Việt Nam tới các thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan…, cho biết ngày 27 Tết Nguyên đán vừa qua anh dẫn tour cuối cùng trong năm âm lịch và về nhà đón tết. Tuy nhiên, sau đó là dịch corona được cảnh báo toàn cầu khiến hàng loạt khách đã đặt tour trong nước và nước ngoài đều hủy. “Hơn 20 ngày qua tôi đang ngồi chơi không, thu nhập giảm 100%, không có một tour nào để làm việc”, anh Nhật Cường nói.

“Đặc thù công việc của chúng tôi mang tính thời vụ, có những mùa cao điểm của du lịch làm không hết việc, nhưng cũng có lúc ít việc hơn. Tuy nhiên, từ ngày có dịch corona thì hầu như ai cũng bị ảnh hưởng nhiều. Với những hướng dẫn viên du lịch tự do, chúng tôi nhận thù lao sau mỗi tour, do đó, nếu không có việc làm là hoàn toàn không có lương. Do đó, những ngày này phải sống bằng khoản tiền tích luỹ, dự phòng ngày trước. Tôi cũng có bán một số thứ online, nhưng đúng là chỉ làm cho vui vì không có thu nhập đáng kể”, anh Nhật Cường cho hay.