Khó khăn từ dịch Covid-19 và hạn mặn: Người trẻ trăn trở 'miếng cơm manh áo'

Nguyễn Văn Phúc Kha, SV năm 1, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, quê ở Tiền Giang, cho biết gia đình trồng mận An Phước. Hiện tại, giá mận loại 1 từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, loại 2 từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Sở dĩ, giá mận thấp như vậy là do đang vào chính vụ và một phần việc xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid- 19, đồng thời thị trường trong nước tiêu thụ chậm. Với giá mận thấp như vậy, sau khi trừ chi phí thì 1kg mận chỉ lời khoảng 2.000 đồng, vì chi phí bón phân, xịt thuốc, tiền thuê nhân công bọc mận và thương lái chọn mận chỉ lấy loại 1, mua giá rất thấp loại 2. Chưa kể mận hư do côn trùng đốt thì không bán được phải đem bỏ. Hiện nay, vì dịch Covid-19, gia đình Kha phải tiết kiệm hơn lúc trước nhiều và đang tính chuyển đổi sang trồng mít siêu sớm vì lợi nhuận cao hơn và dễ chăm sóc hơn mận An Phước.