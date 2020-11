Lương tháng hơn 1.000 đô la vẫn xin nghỉ để đi tìm việc

Mỗi lao động có một mục tiêu nghề nghiệp khác nhau khi tới Sàn giao dịch việc làm 2020 Ảnh Thúy Hằng Sàn giao dịch việc làm 2020 diễn ra ngày 6.11 tại Trung tâm văn hóa quận 8, TP.HCM. Nhiều công ty tuyển dụng lao động như Công ty may mặc Green Maple (Q.Tân Phú, TP.HCM), tuyển 50 công nhân may, 20 người kiểm tra thành phẩm, 10 lao động nữ phổ thông, 10 công nhân ủi, 3 kỹ thuật chuyền. Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên (H.Nhà Bè, TP.HCM) tuyển 1 trưởng phòng nghiên cứu phát triển (RD); 4 nhân viên RD; 2 kế toán bán hàng; 2 công nhân sản xuất… Công ty TNHH Di Đại Hưng (Q.11, TP.HCM) tuyển không giới hạn lao động phổ thông làm các công việc như vận hành máy tạo ra sản phẩm; đóng gói và ghi chép; kiểm tra chất lượng… Công ty này cũng cho biết đang tuyển 2 kỹ thuật bảo trì, tốt nghiệp trung cấp (cơ điện, điện, cơ điện tử) trở lên…