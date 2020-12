Mời bạn đặt câu hỏi giao lưu với 3 tài năng trẻ Việt Nam 2020

9 giờ sáng, ngày 8.12, chương trình giao lưu với các tài năng trẻ Việt Nam 2020 sẽ diễn ra tại Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 TP.HCM). Chương trình được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn và các kênh Facebook, YouTube của Báo Thanh Niên.

3 đại biểu tài năng trẻ Việt Nam 2020 tham gia chương trình giao lưu trực tuyến gồm có anh Lê Minh Quân, anh Trương Văn Đạt và chị Hà Thị Thanh Hương.

Chị Hà Thị Thanh Hương (bìa trái) Ảnh Trường ĐH Quốc tế, ĐH QG TP.HCM

Anh Lê Minh Quân, 20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM.

Anh Quân có điểm tích lũy 8.80/10. Là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM năm 2018. Giải Nhất Cuộc thi SHREC 2020. Giải ba cuộc thi The 4th Look Into Person (LIP) Challenge, 2020.

Hạng 4 Cuộc thi DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation, 2020. Có 1 bài tạp chí quốc tế (nhóm Q1), 2 bài hội nghị quốc tế năm 2020.

Anh Trương Văn Đạt, 32 tuổi là Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Y Dược TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. HCM , uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Những thành tích của anh Đạt có thể kể tới như: năm 2018 đạt danh hiệu Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu; đạt Giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật Tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ 18 năm 2016 .

Anh Trương Văn Đạt Ảnh Lê Thanh Năm 2019 là Đảng viên trẻ Việt Nam tiêu biểu. Huy chương vàng Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM.

Đạt Giải Nhất Hội thi Khoa học kỹ thuật Tuổi trẻ Đại học Y Dược lần thứ 24 năm 2016 . Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS. Giải Nhất Hội thi Khoa học kỹ thuật Tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ 19 năm 2018.

Giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học Eureka cấp thành phố năm 2015. Giải Nhì Giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học Eureka cấp thành phố năm 2018.

Chị Hà Thị Thanh Hương là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa kỹ thuật y sinh Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM.

Chị đạt giải thưởng cho nhà khoa học trẻ (Early Career Award) của Tổ chức nghiên cứu Thần kinh quốc tế (International Brain Research Organization) năm 2020.

Đạt giải poster chuyên ngành Sinh học, Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2016. Chị còn đạt giải thưởng cho nghiên cứu sinh trình bày tại hội thảo quốc tế (Travel Award) của Văn phòng đào tạo sau Đại học, Trường Y, Đại học Stanford năm 2018. Chị có 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế ; 1 bài báo trên tạp chí trong nước.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi các câu hỏi tới các tài năng trẻ cho phần giao lưu diễn ra ngày 8.12. Các câu hỏi có thể gửi ngay dưới phần bình luận dưới bài viết này. Xin trân trọng cảm ơn.