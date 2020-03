Mùa dịch Covid-19: Đìu hiu chợ đêm Làng đại học Thủ Đức

Trong suy nghĩ của mỗi người khi nhắc đến chợ thì liên tưởng đến khung cảnh đông đúc, tấp nập người mua, người bán trao đổi với nhau. Tuy nhiên, theo ghi nhận của tôi tại ngôi chợ đêm này vào tối 28.2 thì trái ngược hoàn toàn. Tôi có mặt ở chợ đêm cả buổi tối và chứng kiến chủ các gian hàng bày sản phẩm ra nhưng chẳng ai ghé mua, thi thoảng mới vài người đến ngó rồi đi.

Anh Nguyễn Văn Trung, chủ sạp số 12, chuyên kinh doanh các phụ kiện điện thoại di dộng, chia sẻ: “Cứ nghĩ khu vực này có đông sinh viên nên bán các loại mặt hàng này sẽ chạy nên em mạnh dạn đầu tư thuê một sạp kinh doanh để tự làm chủ chính mình. Thật tình em gôm vốn để đầu tư ban đầu vào đây rất nhiều. Bởi ngoài giá thuê chỗ với số tiền 45 triệu đồng/năm thì em còn phải bỏ vốn ra mua hàng về bán nữa. Nhưng đến nay em chẳng bán buôn được gì cả”.

Dọn hàng ra từ lúc 4 giờ chiều và ngồi đợi mỏi mòn nhưng chẳng có người đến mua, chị Lê Nguyễn Thanh Thủy (28 tuổi), chủ gian hàng ba lô, túi xách, cho biết: “Những mặt hàng này là do gia đình em sản xuất nên bán giá rất rẻ nhằm thu hút sinh viên. Tất cả các loại ba lô, túi xách tại gian hàng của em đều bán đồng giá 150.000 đồng/cái và rẻ hơn rất nhiều so với giá ở những nơi khác. Tuy nhiên, từ hôm ảnh hưởng dịch Covid-19 đến nay em chẳng bán buôn được gì cả. Có hôm dọn hàng ra đến lúc dọn về không bán được đồng nào luôn”.

Phạm Thị Ngọc Yến, sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ Đồng An được chủ thuê bán tại gian hàng mỹ phẩm, nước hoa ở chợ đêm làng đại học Thủ Đức nhưng yến cho biết: "không có khách đến mua"

Là người phụ bán hàng theo giờ cở quầy bán mỹ phẩm, nước hoa tại chợ đêm Làng đại học Thủ Đức, Phạm Thị Ngọc Yến, sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ Đồng An, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), chia sẻ: “Em được anh chủ thuê đứng bán hàng theo giờ (17.000 đồng/giờ). Tuy nhiên, trước tết thì bán lai rai, còn từ khi qua tết đến giờ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bán chẳng được gì. Em thấy bán không được mà nhận tiền lương cũng ngại nhưng anh chủ nói trong thời gian ảnh hưởng mùa dịch Covid-19 coi như ảnh hy sinh để cho em có thời gian nắm bắt các loại sản phẩm, biết giá cả từng loại và để cho mọi người còn nhận diện được mặt hàng”.