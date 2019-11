Người trẻ 'chiến' game trên điện thoại

Gây suy giảm tế bào thần kinh, giảm trí nhớ dẫn đến làm tổn thương thần kinh Bác sĩ Trần Đình Thành, công tác tại khoa Glocom – Đáy mắt, Bệnh viện Mắt Thái Bình, cho biết các ký tự hay chữ trên màn hình điện thoại rất nhỏ cho nên cần mắt tập trung ở cường độ cao. Điều này khiến thủy tinh thể phải làm việc liên tục để giúp giữ đôi mắt điều tiết ánh sáng, lâu ngày sẽ dẫn đến nhức mỏi mắt, đau đầu. Thêm nữa, do thao tác kéo lướt liên tục khiến mắt phải điều tiết liên tục dễ gây khô mắt. “Thường xuyên tiếp xúc với màn hình điện thoại, đặc biệt trong môi trường thiếu ánh sáng càng tạo điều kiện cho ánh sáng xanh tác động sâu vào đáy mắt. Điều này sẽ gây tổn thương các tế bào võng mạc, đẩy nhanh quá trình lão hóa mắt, gây mệt mỏi, nhức mắt…Một số nguyên nhân khác gây hội chứng võng mạc màn hình có thể do ngồi sai tư thế, màn hình đặt không đúng góc độ. Nguồn ánh sáng xanh từ các loại màn hình máy tính có thể gây tổn thương cho các tế bào võng mạc và tế bào thị giác ở vùng hoàng điểm. Điều này gây suy yếu chức năng nhận và đưa hình ảnh lên não khiến chúng ta khó nhận biết được hình ảnh”, bác sĩ Thành cho biết. Song song đó, bác sĩ Trần Đình Thành còn khuyến cáo sử dụng điện thoại vào ban đêm nhiều dễ rối loạn giấc ngủ. Nguyên nhân của tình trạng này là do não bị kích thích bởi những ám ảnh khi chơi game, đặc biệt là trò chơi bạo lực. Điều này rất có hại với sức khỏe và não bộ dẫn đến cơ thể dễ bị suy nhược, không tập trung. Tình trạng này nếu kéo dài thường xuyên sẽ gây suy giảm tế bào thần kinh, giảm trí nhớ dẫn đến làm tổn thương thần kinh. Bên cạnh đó, vị bác sĩ này còn cho biết tránh tiếp xúc với điện thoại 1-2 tiếng trước khi ngủ. Khi lên giường, đừng mang theo điện thoại, chuyên tâm vào giấc ngủ sâu để mắt được hoàn toàn nghỉ ngơi, thư giãn.