Người trẻ đã làm gì trong 90 ngày thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn?

Tối 12.3, tại Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình “Gặp mặt các thế hệ tham gia công trường thanh niên cộng sản và tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn” (26.3.1931 - 26.2.2021).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Ngọc Lương nhắc lại truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên suốt 90 năm qua. Trong đó, tổ chức Đoàn đã phát động triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những dấu ấn nổi bật giai đoạn sau kháng chiến là việc triển khai các công trường thanh niên cộng sản.

“Là niềm tự hào, vinh dự của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Lịch sử đã ghi dấu những công trình tiêu biểu có sự tham gia thực hiện của thanh niên như: xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, xây dựng Nhà máy thủy điện Yaly, xây dựng thủy điện Trị An, xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh…”, anh Lương nói.

“Từ môi trường rèn luyện thực tiễn, hàng vạn đoàn viên, thanh niên đã được trưởng thành trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Sau khi được tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn giáo dục, đào tạo, rèn luyện, nhiều người trong số họ trở thành cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước”, anh Lương nhấn mạnh.

Anh Lương cho biết, đã có rất nhiều công trình thanh niên trọng điểm quốc gia được tổ chức Đoàn đảm nhận như Đảo Thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp. Bên cạnh đó, hàng vạn công trình thanh niên được các cấp bộ Đoàn triển khai hằng năm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Điều đó là minh chứng rõ nét về phương thức hoạt động hiệu quả của Đoàn, nhằm tạo môi trường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng; tham gia phát triển kinh tế văn hóa , xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Lương khẳng định.

Đặc biệt, theo anh Lương, trong đợt phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, các cấp bộ Đoàn triển khai các công trình thanh niên chào mừng sinh nhật Đoàn và đã có hàng triệu công trình, phần việc, ý tưởng được thực hiện trong đợt hoạt động này.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã xét chọn tuyên dương 35 công trình thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước trong đợt thi đua cao điểm. Anh Lương cho biết đây là những công trình được các cấp bộ Đoàn trong cả nước có sự đầu tư tổ chức thực hiện với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ.

Theo đó, các công trình thanh niên được tuyên dương có ý nghĩa, giá trị thiết thực, tham gia góp phần trực tiếp thực hiện các nhiệm kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: xây dựng đường tại vùng khó khăn, sân chơi cho thanh thiếu nhi; các công trình phần việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 ; đảm bảo an toàn, an ninh cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công trình giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, nhà nhân ái, nhà tình thương cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn