Người trẻ 'mang lửa' tình nguyện sưởi ấm những ngày cuối năm

Để thực hiện hoạt động này, các sinh viên đã cùng nhau lên kế hoạch trước đó 2 tháng. Khó khăn nhất là khi đi tìm địa điểm thực hiện cũng như việc vận động gây quỹ cho chương trình. Để có kinh phí thực hiện chương trình, các sinh viên đã tự tay làm thiệp và móc khóa bán tại trường.

Khác với Minh Đăng, vì đây là lần đầu tiên được tham gia vào chương trình tình nguyện ở môi trường ĐH. Vũ Huỳnh Thư (sinh viên năm 1, khoa Y Trường ĐH Y Dược TP.HCM), không khỏi xúc động khi thực hiện thành công chương trình. Thư chia sẻ: “Với mình khi được tận mắt thấy các em nhỏ tự do vui chơi có một Giáng sinh ấm áp như thế này đã là thành công rồi. Tuy lần đầu mình tổ chức chương trình không tránh khỏi sai sót nhưng nhìn thấy các em nhỏ hài lòng đó là thành công lớn nhất của mình rồi”.

ẢNH: HẠNH MY

Chọn đi xa để trải nghiệm, Nguyễn Hạnh My (sinh viên năm 3, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQuốc gia TP.HCM, đã chọn đi đến Đắk Nông. Chương trình My tham gia có tên Mùa đông yêu thương 2020 - Thắp sáng ước mơ do Đội công tác xã hội (CTXH) của trường tổ chức, diễn ra từ ngày 25 - 27.12. Các hoạt động gây quỹ và chuẩn bị cho chương trình đã được lên kế hoạch từ tháng 10.2020, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những hoạt động gây quỹ rất khó khăn. Thế nhưng sau hơn một tháng cố gắng bán các mặt hàng gây quỹ, cuối cùng các sinh viên đã đạt mục tiêu đề ra.