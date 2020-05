Người trẻ, phố xá và hàng quán...

Yêu thêm những điều bình thường Anh Phạm Vũ Hải (30 tuổi), làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, trú Q.10, TP.HCM, chia sẻ: “Trước đây nghĩ rằng cuộc sống phải có những sự kiện to lớn, khác biệt thì mới ý nghĩa. Nhưng bây giờ, tôi thấy biết ơn khi được làm những điều bình thường. Mỗi sáng thức giấc được ăn món mình thích, ngồi cà phê với bạn bè, được gặp lại đồng nghiệp, thật là thích”. Lê Bảo Hân, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM, bộc bạch: “Người trẻ Tụi em hay than vãn vì học nhiều, muốn nghỉ ngơi. Nhưng sau vài tháng từ sau tết nghỉ ở nhà, học trực tuyến một số môn, còn lại tự học, tự làm bài kiểm tra, tụi em mới thấy hạnh phúc biết bao khi được đến trường, được trực tiếp gặp nhau”.