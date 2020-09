Nhạc rap mê hoặc nhiều người trẻ

Dành cả thanh xuân chỉ để... yêu rap

Một trong những minh chứng cụ thể cho hiện tượng nhạc rap đã và đang “chiếm sóng” được lòng người trẻ, đó là những phần trình diễn của các rapper (người chơi rap - PV) trên YouTube thu hút hàng triệu lượt xem, nghe.

Cũng chính những màn thể hiện rap, những chương trình về rap như: King Of Rap, Rap Việt thường chiếm vị trí cao trong những chương trình thịnh hành nhất trên nền tảng YouTube.

Góp phần vào sự trỗi dậy của rap, không thể nhắc đến việc có nhiều người trẻ đã dành cả thanh xuân chỉ để... yêu rap. Họ xem rap là một phần của bản thân, là điều không thể thiếu trong cuộc sống

Rapper Ngắn (tên là Lưu Đạt, 26 tuổi, Hải Phòng) cho biết bản thân là người sống nội tâm, thế nên đã tìm đến rap để giãi bày tâm tư. “Mình đã gửi gắm nhiều điều vào từng ca từ, và mình đã yêu rap. Chắc chắn, tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ dừng lại”.

Rapper Sóc Nâu (tên là Phan Hoàng Long, 20 tuổi, Đồng Nai) cho biết đã mê rap từ nhiều năm nay. “Vì rap giúp mình sống đúng là mình, thể hiện được cá tính. Và quan trọng hơn, rap giúp mình “nói” ra được bao điều về cuộc sống xung quanh. Những ca từ của rap có thể truyền tải đủ đầy điều mình cần nói”.

Với tư cách của người thưởng thức, Nguyễn Thanh Tuấn (nhân viên văn phòng cho một tổ chức xã hội trên đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM) nói lý do anh say mê rap vì... “từng nghe rap để rồi... khóc”. “Đó là lúc mình nghe ca khúc Chỉ còn là hồi ức do rapper Nul Northside (tên Lê Vũ Ngọc Anh, 17 tuổi, Sơn La) thể hiện. Từng ca từ đã khiến mình xúc động và bật khóc. Để rồi sau đó mình thấy rap thú vị, hay, và mê hẳn”, Tuấn bộc bạch.

Còn Nguyễn Thành Tôn, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM , cho rằng: “Rap thú vị. Rap có những giai điệu bắt tai, có những vần điệu độc đáo. Nghe rap thu hút và hấp dẫn hơn so với những thể loại nhạc khác”.

Rapper THY biểu diễn ẢNH: NGUYỄN HẢI THANH

Nhờ hai chữ “đam mê”

Để có được những thành công như hiện tại, những người trẻ đam mê rap cũng đã trải qua vô vàn khó khăn, khổ ải, mà theo họ nếu không có sự đam mê, sẽ không theo đuổi được.

Như rapper Ngắn kể lại đã có quãng thời gian bị gia đình cấm cản khi mê rap. “Tôi mua đĩa rap về là bị cha tôi bẻ đĩa. Còn hàng xóm láng giềng thì dị nghị, dè bĩu, nói này nói kia... Chưa kể cách đây 7, 8 năm, thời đó tôi không có điều kiện, không có tiền để mua các dụng cụ làm nhạc. Khổ sở lắm. Nhưng rồi, vì tình yêu rap, đã giúp tôi vượt qua tất cả để theo đuổi đến bây giờ”, Ngắn kể lại.

Ngắn chính là một trong những thí sinh để lại nhiều ấn tượng trong chương trình King Of Rap

Rapper Wowy (tên thật Nguyễn Ngọc Minh Huy, TP.HCM), huấn luyện viên chương trình Rap Việt, cũng là một trong những rapper nổi tiếng của Việt Nam hiện nay, kể lại chuyện thời gian đầu tiên khi vừa biết đến rap, đã phải đi nghe ké hay mượn của bạn bè để tự mày mò về rap.

“Phải tự thu âm bằng cách chui vào tủ quần áo đóng kín mít muốn nghẹt thở, người ướt đẫm mồ hôi chỉ để có được những bài nhạc rap đầu đời của bản thân. Nếu lỡ để mọi người nghe thấy là lập tức bị chê là quái dị, tụng kinh. Chưa kể, nhiều lúc gia đình không tin tưởng, liên tục nhận những xỉa xói, những lời chê bai thậm tệ, chỉ trích từ dư luận. Nhưng rồi, tôi và những người có đam mê thật sự với rap đã phấn đấu không ngừng nghỉ để phát triển, thay đổi sự nhìn nhận định kiến phiến diện từ xã hội và giúp rap có được như bây giờ”, Wowy nhớ lại.

Còn Lil Shady (tên thật là Nguyễn Minh Đức, Hà Nội, huấn luyện viên chương trình King Of Rap), người được mệnh danh là “Hoàng tử rap Việt”, kể lại: “Khi rap mới du nhập về Việt Nam, thời đó tôi đã cùng nhiều anh em chứng kiến rap lớn lên một cách khó khăn. Lúc ấy, chúng tôi thiếu thốn thiết bị làm nhạc, dụng cụ thu âm, công nghệ và internet chưa phủ sóng nên những thông tin và kiến thức rất là mù mờ. Anh em phải tự mò rồi làm, chia sẻ cho nhau để tiến bộ. Làm một sản phẩm rất khó khăn chứ không như bây giờ. Rồi cả định kiến xã hội. Vô vàn những khó khăn. Nhưng thật đáng tự hào khi đã vượt qua được tất cả mọi thứ để rap có chỗ đứng trong cộng đồng như hôm nay. Rap đã thịnh hành và trở lại một cách ngoạn mục. Có lẽ, tất cả là nhờ hai chữ đam mê”.