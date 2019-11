Nhẩn nha đi chợ phiên đồ gốm

“Mẹ ơi, con thỏ này đáng yêu quá”, cô bé Sushi, 8 tuổi, chọn được khá nhiều ly uống nước, chén ăn cơm, đĩa đựng trái cây vào chiếc giỏ cói. Mẹ bé, chị Từ Ngọc Loan, 39 tuổi, trú đường Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, cho biết hai mẹ con chọn được khá nhiều đồ gốm, bộ đồ pha trà tặng bà nội, còn lại là đồ để Sushi và chị gái Susa dùng hằng ngày.

Cũng say sưa ở một góc khác phiên chợ, chị Nguyễn My, nhân viên Trường mầm non Warm Nest, Q.3, cùng con gái Khánh Giang 5 tuổi chọn những chiếc chén, ấm gốm thủ công thô mộc. Cho con đi chợ phiên cũng là một cách chị dạy cho con nhiều điều về những sự vật bên ngoài đời sống