Những điều thú vị về tác giả vẽ bánh mì Việt Nam trên Google Doodle

Thông tin về Olivia Huỳnh không có nhiều, nhất là về xuất thân của cô. Thông tin chủ yếu bắt đầu từ thời điểm cô học đại học. Olivia tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành hoạt họa tại Viện Nghệ thuật Maryland (Mỹ) vào năm 2013. Trên trang web cũng như fanpage của trường này vẫn thường giới thiệu thông tin và các tác phẩm của cô. Theo trang web của trường (mica.edu), sau khi tốt nghiệp, cô là một họa sĩ minh họa tự do, từng thiết kế cho NASA, The Daily Beast, BuzzFeed, Fox ADHD và ĐH New York. Bộ phim Borroed Light do cô sản xuất thời sinh viên cũng được trình chiếu ở nhiều liên hoan phim tại New York và quốc tế.