Những người đã rời TP.HCM về quê tránh dịch sẽ làm gì sau ngày 30.9?

Đã hơn nhiều tháng trôi qua, những người trẻ từng rời TP.HCM về quê tránh dịch Covid-19 luôn khát khao trở lại thành phố để làm việc.

Đi chụp hình, thăm người thân

Nguyễn Lê Tiến quê ở tỉnh Long An cho hay đã lên kế hoạch khám phá những địa điểm tại vùng quê của mình trong những ngày đầu tháng 10.

Nam sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM rời TP.HCM về quê tránh dịch cũng hơn 3 tháng nay, nhưng không may quê Tiến cũng áp dụng Chỉ thị 16. Sau đó, tỉnh Long An đã áp dụng Chỉ thị 15 từ ngày 21.9. Do đó, chàng trai 20 tuổi dự định sẽ khám phá những vùng đất mới trên chính quê hương của mình, đặc biệt là thực hiện chùm ảnh mùa nước nổi.

Tiến chuẩn bị kế hoạch "săn" ảnh sau ngày 30.9 Ảnh: NVCC

Tiến thừa nhận: “Việc ở nhà ru rú với chiếc điện thoại để học trực tuyến bí bách vô cùng. Tôi nghĩ đây cũng là thời gian quý báu để tìm hiểu thêm trải nghiệm về mảnh đất nơi 'chôn rau cắt rốn' và giúp bản thân xả stress trong một thời gian dài vì dịch bệnh”.

Cảnh đẹp tại quê hương của Tiến Ảnh: NVCC

“Cũng may mắn tôi kịp đem máy ảnh về quê tránh dịch nên cuối tuần tới tôi có thể lang thang theo xuồng chú hàng xóm thân thiết đi gỡ lưới cá buổi sáng, đi đến những con đê đầy màu vàng hoa điên điển. Dịch bệnh đã để lại những vết thương chưa lành và cả cuộc sống mưu sinh khó khăn của bà con người Long An, mùa lũ về như một niềm an ủi cho họ như cá về, hoa nở và các đặc sản khác. Mong rằng người dân sẽ vơi bớt khó khăn phần nào”, Tiến tâm sự.

Còn Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, 24 tuổi, nhân viên truyền thông tại số 311 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, về quê ở tỉnh Bến Tre vào tháng cuối tháng 6 theo chuyến xe đồng hương.

Sau khi hoàn thành quá trình cách ly, Tiên dự định đi thăm ông bà nhưng chưa kịp thực hiện thì toàn tỉnh Bến Tre bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16 vào ngày 17.7.

"Trước đây, mỗi đợt về quê là tôi đến thăm ông bà nội, ngoại để xem tình hình sức khỏe . Giờ ai ở nhà đó, trong khi ông, bà lớn tuổi cộng với vùng quê nên đâu có 'video call' được, tôi nhớ ông bà nhiều lắm. Hiện tại, quê tôi đã ' xanh' toàn tỉnh vào ngày 21.9, dự kiến đợi ổn định khoảng một tuần nữa thì đầu tháng 10 tôi sẽ đi thăm ông, bà”, Tiên chia sẻ.

Mong muốn thăm ông bà sau khi hết dịch Ảnh: Tấn Đạt (ảnh minh họa)

Tiên còn cho biết: “Không biết sao chứ ông bà rất thích được con cháu đến thăm và họ sẵn lòng ngồi cả ngày để trò chuyện cùng bạn và nghe bạn kể về bất cứ điều gì. Và tôi, luôn nghĩ rằng cách tốt nhất để giúp ông bà của bạn vui vẻ là dành nhiều thời gian hơn với họ”.

Nhiều người về quê nhưng không được đi chợ quê vì dịch Ảnh: Lữ Duy Tường Bên cạnh đó, Tiên sẽ rủ rê những người bạn học chung thời phổ thông đi ăn, khám phá chợ quê vào đầu tháng 10 nếu tình hình dịch ở quê ổn định hơn. "Tôi mong tình hình dịch tại TP.HCM sau 30.9 sẽ ổn định để tôi tiếp tục trở lại làm việc", Tiên nói. Tìm đỡ một công việc Trong khi đó, khi được chúng tôi hỏi "Bạn có kế hoạch gì sau ngày 30.9", nhiều người trẻ đã rời TP.HCM về quê tránh dịch Covid-19 muốn trở lại thành phố làm việc, kiếm tiền. Anh Lê V.T., 29 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, làm ở nhà hàng chuyên tiệc nướng tại Q.10, TP.HCM, tâm sự: "Ở nhà thì vui nhưng không làm gì ra tiền nên mệt mỏi lắm. Tôi muốn được tiêm vắc xin phòng Covid-19 để được trở lại TP.HCM đi làm". "Tôi đã cố gắng gìn giữ sức khỏe và trong tâm thế sẵn sàng đi làm lại để kiếm tiền, tôi mong sau ngày 30.9 sẽ có những chính sách riêng cho những người muốn quay trở lại TP.HCM làm việc nếu không có tiêm ngừa thì có thể xét nghiệm trong ngày để có giấy xác nhận", anh nói. Quen công việc thành thị, nhiều người khó làm được công việc tay chân khi về quê Ảnh: Lữ Duy Tường Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, công nhận tại công ty Pouyuen Việt Nam, Q.Bình Tân, TP.HCM, hy vọng sớm trở lại TP.HCM. "Quê tôi ở tỉnh Bến Tre vốn hẻo lánh, công việc ít mà lại thu nhập không cao nên tôi lên TP.HCM làm công nhân kể từ khi tốt nghiệp THPT. Đợt dịch về quê theo chuyến xe đồng hương nhưng "trúng" ngay giãn cách nên chỉ ở nhà chứ không làm việc gì, không có thu nhập mà phải vừa chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày vừa đóng tiền nhà trọ ở TP.HCM nên khó khăn lắm", chị Thu nói.

TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại Ảnh: Tấn Đạt

Quê chị Thu thuộc vùng quê khó tìm được việc. Nếu có thì cũng lương thấp hơn rất nhiều so với làm công nhân trên TP.HCM Ảnh: NVCC