Nữ DJ Trang Moon kể chuyện 'cạm bẫy' trong nghề…

Người viết đã có cuộc trò chuyện với Trang Moon để hiểu thêm về khó khăn của những DJ 'thời Covid-19 ' cũng như những cám dỗ của nghề này.

Dịch giã nên thu nhập từ nghề DJ không còn

Chào Trang Moon! Kể từ khi hoành hành tại Việt Nam, 'đại dịch Covid -19' đã ảnh hưởng đến công việc của nghề DJ như thế nào?

Nữ DJ Trang Moon

Khi nghề DJ bị ảnh hưởng suốt quãng thời gian dài như vậy, bạn có kinh doanh thêm nghề khác?

Và chắc hẳn như nhiều người khác, bạn mong dịch giã nhanh chóng qua đi?

Tôi mong sao đại dịch này nhanh chóng được kiểm soát và đẩy lùi. Mong cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người trên toàn thế giới sẽ được mạnh khỏe, vượt qua Covid-19. Sau đó có thể quay lại với guồng cuộc sống bình thường trước đây, để bất kỳ ai, làm bất kỳ công việc nào được tiếp tục làm việc như lúc trước. Vì hai năm qua, dịch bệnh đã làm mọi người 'điêu đứng' rất nhiều.

Có ý kiến thắc mắc, biết bao nghề để chọn lựa, sao Trang Moon lại theo đuổi công việc DJ? Đó là niềm đam mê của bạn chăng?

Là vì công việc này cho tôi nguồn thu nhập cao để có thể lo được cho gia đình. Tôi cũng yêu thích và đam mê nghề này, có thể điều chỉnh nhạc điệu điều khiển cảm xúc người nghe và lan toả năng lượng đến mọi người nên bắt đầu theo công việc này được 9 năm.

DJ bán sức khỏe nhưng nhận về cám giỗ, định kiến

Theo bạn, đâu là những khó khăn khi theo đuổi nghề DJ?

Làm nghề nào cũng có những khó khăn nhất định. Nhưng công việc DJ với đặc thù thường diễn ra vào buổi tối. Môi trường làm việc khá phức tạp. Thế nên có rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy và sự định kiến. Thời gian đầu tiên làm nghề, tôi đã từng gặp sự cố là ngay trong show diễn ở xa đầu tiên, đã uống phải chất kích thích do chủ quán mời. Khi đó, tôi không giữ được sự tỉnh táo, bị ù tai, chơi nhạc cũng không tốt. May mắn là được một đồng nghiệp nữ chơi nhạc cùng hôm đó đã giúp đỡ đưa tôi về nhà. Và sau lần đó tôi 'sáng' ra, 'ngộ' ra được nhiều thứ để có được những kinh nghiệm để bảo vệ bản thân. Nhờ vậy, tôi không còn phải gặp sự cố tương tự. Chưa kể, giờ đây khi đi diễn, tôi luôn đi cùng người thân hoặc trợ lý để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Một khó khăn khác đó là DJ có thời gian sinh hoạt trái ngược với mọi người. DJ như là nghề 'bán sức khỏe' vì luôn phải diễn vào ban đêm. Tôi đã mất một quãng thời gian khá lâu mới có thể thích nghi và cân đối được.

Bạn vừa nhắc tới định kiến. Cụ thể là như thế nào?

Có nhiều người chỉ nhìn vào vẻ ngoài, ngoại hình của DJ rồi có những đánh giá phiến diện, không đúng về nghề. Thế nhưng thực tế nhiều DJ nói chung và tôi nói riêng luôn đặt cái tâm vào nghề, luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể, chỉnh nhạc thật hay để truyền năng lượng tích cực cho mọi người... Thế nên tôi luôn mong mỏi nghề DJ được tôn trọng, không bị đánh giá sai lệch nữa.

Với những khó khăn, cạm bẫy và định kiến như vậy, có bao giờ bạn nản lòng và muốn bỏ nghề không?

Tôi có buồn nhưng không nản. Tôi luôn nỗ lực để minh chứng cho những ai có ý kiến sai lệch phải nhìn nhận lại, để họ thấy suy nghĩ của họ là không chính xác. Tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh và uy tín, để qua đó góp phần làm đẹp, thay đổi định kiến cho nghề DJ. Thật may mắn khi tôi được tham gia khá nhiều chương trình truyền hình nên theo thời gian mọi người đã dần thay đổi quan điểm về công việc DJ. Và hình ảnh của nghề DJ đã và đang tốt hơn nhiều trong mắt công chúng.

Tôi cũng muốn nói với những người có những nhận định không đúng về mình, về công việc của mình, đó là : Đừng nghe người khác nói, hãy nhìn tôi làm!

"Tôi nghĩ rằng con gái thì có quyền được sexy, nhưng..."

Hiện tại có khá nhiều người trẻ theo đuổi nghề DJ. Là người nổi tiếng trong lĩnh vực này với kinh nghiệm lâu năm, bạn sẽ chia sẻ điều gì với họ?

Như đã nói, làm DJ đánh đổi thời gian, tuổi trẻ , sức khỏe và không chắc sẽ theo đuổi được trong thời gian lâu dài. Môi trường làm việc đầy rẫy những cạm bẫy, cám dỗ. Thế nên khi đã theo nghề, cần có sự tỉnh táo và mạnh mẽ để tồn tại.

Với DJ nữ, thông thường các bạn hay lựa chọn những 'bộ cánh' sexy để tạo nên sự quyến rũ. Tôi nghĩ rằng con gái thì có quyền được sexy, nhưng cần sexy trong một chừng mực, một giới hạn nào đó sẽ hấp dẫn hơn cả. Bản thân tôi rất là ngại mỗi khi mặc những bộ đồ hơi 'hở'. Tôi thích những bộ đồ toát lên sự chỉn chu, lịch sự hoặc chuộng những bộ đồ cá tính nữa. Không nhất thiết phải 'hở hang' quá nhiều.

Với bạn, đâu là ước mơ lớn nhất trong cuộc sống này?

Sống một kiếp người, gia đình bình yên là điều tuyệt vời nhất. Thế nên với tôi, ước mơ lớn nhất là chỉ cần gia đình, người thân luôn sống bình an khoẻ mạnh. Còn ước mong hiện tại, là hy vọng dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi!