Nữ sinh giành học bổng 5 trường tại Mỹ

Trong 1 năm “gap year”, Trúc âm thầm chuẩn bị hồ sơ , đi làm thêm để tiết kiệm tiền làm giấy tờ khi cần thiết. Đôi lần, Trúc cũng muốn bỏ cuộc vì phải tự lo hết mọi việc, quá trình nộp hồ sơ cũng phức tạp. Ngoài ra, Trúc dành thời gian tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Cô là Trưởng ban PR của Tổ chức V.T.O (Volunteer for Tourism Organization), thành viên của S.U.O Project (Speak Up Ourselves - Save Us Our Life) và từng tham gia tình nguyện do Thành đoàn TP.Vũng Tàu tổ chức.