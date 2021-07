Nữ sinh gốc Việt khiến các tiến sĩ Vương quốc Anh nể phục vì điều này

Nữ sinh gốc Việt được nhận "mưa" lời khen Trao đổi với Phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Richard Morton, giảng viên cao cấp tại trường kiến trúc Manchester (Manchester School of Architecture) thuộc Manchester Metropolitan University, không ngớt những lời ca ngợi về học trò của mình. “Mylan là một sinh viên có năng khiếu tuyệt vời mà tôi đã vinh dự được dạy kèm và làm việc cùng năm nay với tư cách là đồng trưởng nhóm kiến trúc năm 3 của cô ấy với Sara Renshaw. Và cũng là gia sư luận án của cô ấy với Tiến sĩ Richard Brook và Nick Nilsen”, ông nói. “Dự án với tất cả sự phức tạp và quy mô của nó sẽ không thể thực hiện được nếu không có tinh thần làm việc và sự cống hiến mạnh mẽ của Mylan. Tuy nhiên, kỹ năng khiến chúng tôi thực sự ấn tượng về Mylan là khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua việc lặp lại thiết kế. Rất hiếm khi có ai có thể vẽ các can thiệp kiến trúc với mức độ phức tạp về mặt khái niệm và chi tiết mà Mylan có thể thực hiện được”. Tiến sĩ Richard Morton cũng nói về nữ sinh gốc Việt tài năng vừa nhận bằng danh dự hạng nhất Vương quốc Anh: “Tôi không nghi ngờ gì nếu Mylan tiếp tục làm việc với mức độ tận tụy và kỹ năng như cô ấy đã thể hiện trong 3 năm học vừa qua, cô ấy sẽ có một tương lai rất tươi sáng phía trước. Thật vui khi được làm việc với cô ấy cũng như rất nhiều sinh viên tài năng, tận tâm của chúng tôi tại Manchester School of Architecture".