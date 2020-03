Phòng dịch Covid-19: Không chia sẻ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội

Ngoài các hoạt động triển khai hưởng ứng Tháng Thanh niên. Những ngày qua, đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã có mặt ở nhiều nơi để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và phát khẩu trang miễn phí.

Hàng ngàn khẩu trang miễn phí và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được phát cho người dân đến tham gia giao dịch tại UBND các xã, phường; người dân tham gia giao thông tại các khu dân cư đông đúc và du khách tại các điểm tham quan. Song song với đó, các đơn vị đã thực hiện tuyên truyền kỹ năng phòng chống bệnh cho sinh viên, học sinh qua mạng internet...

Anh Nguyễn Thanh Vũ, Phó bí thư Thành đoàn Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , Thành đoàn Hội An đã ra quân tuyên truyền phòng chống dịch và phục vụ miễn phí dung dịch rửa tay khô và tặng khẩu trang y tế cho khách du lịch tại bến thuyền Cửa Đại - một trong những điểm tập trung đông du khách cả trong và ngoài nước. “Hoạt động sẽ diễn ra trong một tháng, dự kiến hàng ngàn du khách sẽ được thanh niên tặng khẩu trang và tuyên truyền tự bảo vệ mình trước dịch bệnh Covid-19”, anh Vũ nói.