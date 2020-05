Sinh viên công an thường đọc sách gì?

Tối qua, 21.5, tại Trường ĐH An ninh nhân dân, TP.HCM đã diễn ra đêm chung kết, xếp hạng cuộc thi "Quyển sách tôi yêu". 8 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho hơn 3.000 sinh viên toàn trường trải qua các phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi của ban giám khảo về cuốn sách đang đọc. Trước đó, vòng loại đã diễn ra với các phần thi viết, chọn ra những bạn trẻ xuất sắc nhất.

Hà Thị Mỹ Lệ, nữ sinh 21 tuổi ngành trinh sát an ninh, Trường ĐH An ninh nhân dân là người giành giải khuyến khích cuộc thi, cô chọn cuốn sách Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc cho phần thuyết trình.

Cô chia sẻ lý do với phóng viên Báo Thanh Niên: “Tôi rất thích đọc sách, nên cuộc thi 'Quyển sách tôi yêu' rất ý nghĩa. Bình thường, tôi thích đọc và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam và các nước. Một trong những cuốn sách cô nhớ nhất đó là cuốn viết về cuộc đời Bác Hồ, từ khi được sinh ra, lớn lên, đi tìm đường cứu nước, những năm tháng Bác sống và học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên khi đọc cuốn Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc (tác giả Taketoshi Ozawa) tôi thấy thể loại sách này cũng rất thú vị, giúp cho chúng ta suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống , chiêm nghiệm ra được nhiều bài học ý nghĩa. Tôi mong những chia sẻ của mình về cuốn sách góp phần khơi dậy đam mê đọc sách của nhiều bạn trẻ”.

Nữ sinh ngành trinh sát an ninh cho rằng mỗi cuốn sách đều dạy nhiều bài học cho mỗi người Ảnh NVCC

Một trong những tác giả sách mà nữ sinh ngành t rinh sát an ninh yêu thích nhất là Nguyễn Nhật Ánh. “Tôi sinh ra ở nông thôn nên khi đọc những cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi như được trở về tuổi thơ của mình. Hay các cuốn sách khác cũng cho tôi nhiều bài học như Nhà giả kim, Sống thực tế giữa đời thực dụng, The rules... đa số đều hướng bản thân người đọc đến những giá trị tốt đẹp. Tôi nhận ra rằng, chúng ta không nên bó hẹp thể loại sách mình đọc mà hãy đọc thật nhiều, trau dồi một cách toàn diện về cả kiến thức lẫn kỹ năng sống”, nữ sinh viên Trường ĐH An ninh nhân dân chia sẻ.