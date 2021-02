Sinh viên không về quê vì dịch Covid-19 rớm nước mắt khi lãnh đạo T.Ư Đoàn đến thăm

Chiều ngày 11.2 (tức 30 tháng Chạp), anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã tới thăm và chúc tết các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ trong dịp Tết Tân Sửu 2021 và các sinh viên không về quê đón tết.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Tại buổi thăm hỏi các chiến sĩ công an, anh Bùi Quang Huy chúc mừng và đánh giá cao việc triển khai các kế hoạch, chuyên đề của Công an TP.Hà Nội nói chung, Phòng Cảnh sát PCCC nói riêng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong dịp tết. Anh Huy cũng biểu dương những nỗ lực, kết quả, thành tích của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong năm 2020.

Anh Huy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên của phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội, các đơn vị đang làm nhiệm vụ đón xuân Tân Sửu 2021 với nhiều sức khỏe , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân.

"Thời khắc giao thừa cận kề, mọi người được về quê sum vầy bên gia đình nhưng các đồng chí ở đây vẫn làm nhiệm vụ. Thay mặt Ban bí thư T.Ư Đoàn, chúc các đồng chí năm mới luôn sức khỏe, đón tết vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trong dịp tết", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy lì xì các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ dịp tết Ảnh Bảo Ngọc

Sinh viên buồn vì mắc kẹt do dịch Covid-19

Cũng trong chiều nay, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến khu ký túc xá Trường đại học GTVT thăm, động viên, chúc tết các sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên quê ở Hải Dương, Quảng Ninh không được về quê vì dịch Covid-19

Khi đoàn công tác đến nơi, trong khuôn viên ký túc xá khá vắng vẻ. Tại đây có khoảng 20 sinh viên Lào và Campuchia phải ở lại Việt Nam ăn tết do không thể về nước dịp này. Đặc biệt, có 1 sinh viên quê ở Hải Dương và 2 sinh viên ở Quảng Ninh đã không thể về nhà đón tết do quê đang là vùng dịch.

3 sinh viên quê ở Hải Dương và Quảng Ninh không thể về nhà đón tết được nhận quà của T.Ư Đoàn Ảnh Bảo Ngọc

Các sinh viên ở Hải Dương, Quảng Ninh đã tự cách ly, mỗi người ở 1 phòng. Vì thế, ai cũng cảm thấy buồn. Khi được đoàn công tác đến thăm, tặng quà, các sinh viên đều xúc động, có ngươi rơm rớm nước mắt và cho biết cứ nghĩ sẽ cô đơn trong dịp tết năm nay, nhưng đã được T.Ư Đoàn quan tâm, chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy đã thăm hỏi, động viên và khích lệ các sinh viên nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh để đón xuân vui tươi, an toàn.