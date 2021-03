Thích ứng nhanh với chuyển đổi số

Đừng nghĩ chuyển đổi số là cái gì to tát Trao đổi với người viết về tính cấp thiết của chuyển đổi số trong khởi nghiệp hiện nay, ông Trương Thanh Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, cho rằng thích ứng nhanh để sống chung với trạng thái bình thường mới là những gì chúng ta cần làm ngay thời điểm này chứ không phải ngồi xem tình hình thế nào hoặc mong đợi ngày nào đó dịch Covid-19 sẽ kết thúc. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu theo quy luật vận hành của thị trường mà nó là một trong những giải pháp tức thì ai cũng có thể làm được để thích ứng với những tình huống xấu không lường đến như dịch Covid-19. “Đừng nghĩ chuyển đổi số là cái gì to tát. Chỉ đơn giản lập một website, một fanpage để bán hàng online tức là bạn đã bắt đầu chuyển đổi số rồi đấy. Mở các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử sẵn có trong nước hay quốc tế và quan trọng là tập trung nỗ lực để chăm sóc và tăng tương tác để lôi kéo khách hàng đến với mình chứ không chỉ mở ra rồi để đó ngồi đợi khách hàng đến. Nếu tỷ trọng khách mua hàng tại cửa hàng trực tiếp thấp hơn nhiều so với tỷ trọng khách mua trực tuyến thì mạnh dạn thu hẹp mặt bằng hoặc chuyển vị trí vào trong hẻm để cắt giảm chi phí và dùng khoản chi phí tiết kiệm được để đầu tư cho marketing online hoặc thuê nhân sự lành nghề chăm sóc các gian hàng trực tuyến, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn nhiều”, ông Hùng nhấn mạnh.