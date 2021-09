TP.HCM sau ngày 15.9: ‘Tiêm đủ 2 mũi vắc xin có được ra ngoài đi làm không?’

Tối qua, 6.9, trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời được phát sóng livestream, có thời điểm với hơn 70 ngàn người cùng theo dõi, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trực tiếp trả lời những thắc mắc của người dân . Một trong số những câu hỏi gửi về nhiều nhất là “TP.HCM sau 15.9 nới lỏng những hoạt động gì”; “tiêm đủ 2 mũi vắc xin có được ra ngoài đi làm không?”.

Mong được đi làm vì hết tiền rồi

Chị N.T.C.N, 25 tuổi, F0 đã khỏi bệnh , công nhân một nhà máy trong khu công nghệ cao TP.Thủ Đức TP.HCM cho hay F0 đã khỏi bệnh, có kháng thể trong cơ thể, thì có được ưu tiên để sớm quay về nhà máy làm việc không? Chị N.cho biết gần như tiêu hết tiền tiết kiệm trong mấy tháng qua, ở nhà trọ cũng hầu như chỉ ăn mì gói, cơm với nước tương nên rất mong sớm được đi làm trở lại.

Đường phố TP.HCM vắng lặng trong những ngày giãn cách xã hội giữa tháng 7.2021 Ảnh Thúy Hằng Chị Nguyễn Thị Ánh, trú hẻm 283 Bông Sao, P.5, Q.8, công nhân tại khu chế xuất Tân Thuận, Q.7 cho hay chị đã được tiêm 2 mũi vắc xin. “Tôi mong muốn là sau ngày 15.9, TP.HCM sẽ có những thông báo để những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, mũi thứ 2 đủ ít nhất là 14 ngày, được đến nhà máy làm việc. Lương công nhân không dư dả gì, nghỉ dịch kéo dài khiến ai cũng khó khăn. Mong là chúng tôi được đi làm trở lại , công ty sẽ có giải pháp 5K ở nơi làm việc, cũng như mỗi người sẽ nâng cao ý thức của chính mình, giãn cách, không tập trung đông người”, chị Ánh nói.

Người làm dịch vụ rất mong được buôn bán trở lại

Lê Thị Kim Châu, 22 tuổi, nhân viên pha chế cà phê Rio, chung cư Topaz City, P.4, Q.8, cũng là tình nguyện viên tham gia chống dịch tại TP.HCM chia sẻ, cô thật sự mong kinh tế dần mở trở lại, vì bây giờ tình hình chung là người dân khó khăn. Song song, vẫn cần có những biện pháp phòng chống dịch thích hợp.

“Bản thân là người làm trong ngành dịch vụ ăn uống, đã được tiêm vắc xin, tôi rất mong được đi làm lại vì hết tiền tiết kiệm rồi. Tôi mong sau ngày 15.9, TP.HCM mở cửa dần những địa điểm cung cấp hàng thiết yếu cho người dân như chợ, cho phép mua bán đồ ăn mang về ở những nơi đảm bảo, tất nhiên là thắt chặt quản lý, tránh tụ tập. Những loại hình kinh doanh không thiết yếu thì nên cân nhắc để từ từ. Mở cửa lại cho kinh doanh nhưng không đồng nghĩa nới lỏng việc ngăn chặn dịch bệnh”, Châu cho biết.

Tình nguyện viên hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin ở Q.Tân Phú, TP.HCM Ảnh CTV

Mong cuộc sống bình thường mới, nhưng đừng chủ quan

Trần Thị Mai Trâm, 21 tuổi, làm việc trong ngành bất động sản tại công ty C-land, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ, cho tới thời điểm hiện tại, không riêng ngành bất động sản mà là tất cả các ngành nghề khác tại Việt Nam và thế giới đều chung một mong muốn là đại dịch Covid-19 nhanh qua, để nền kinh tế phục hồi trở lại. Song, mong cuộc sống bình thường mới ở TP.HCM, mọi người cũng không nên chủ quan, nên cân nhắc theo đúng lời khuyên y tế, tình hình thực tế dịch bệnh.

Trâm cho biết, cô hi vọng sau ngày 15.9 một số ngành nghề, trong đó có bất động sản được nới lỏng giãn cách và hoạt động trở lại. Về mặt nhân sự, công ty sẽ chia nhỏ đội nhóm ra để đến công ty làm và hỗ trợ tối đa cho nhau trong thời điểm này.

Các tình nguyện viên chống dịch rất vất vả thời gian qua, chỉ cần 1 người chủ quan, thiếu ý thức sẽ ảnh hưởng lớn tới cộng đồng Ảnh Tằng Mành Chướng “Nếu được nới lỏng giãn cách để đi làm trở lại, chúng tôi vẫn có điều kiện bắt buộc là mọi nhân viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin , thực hiện đúng và đủ chỉ thị 5K để bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Vì bản chất mình vẫn có thể mang mầm bệnh lây sang cho người khác. Những bạn khác vẫn tiếp tục làm việc tại nhà. Dù bất tiện nhưng tôi tin nếu mọi người đồng lòng cùng nhau chống dịch, thì khó khăn sẽ vượt qua", Trâm nói.

Tiêm 2 mũi vắc xin rồi có được thoải mái tham gia mọi hoạt động?

Chiều nay, 7.9, Sở Thông tin truyền thông TP.HCM đã phối hợp Sở Y tế TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về tiêm ngừa vắc xin trên địa bàn thành phố đến 15.9.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam, số người từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM khoảng 7,2 triệu người. TP.HCM đã tiêm chủng cho hơn 6,7 triệu người. Trong đó, mũi 1 là hơn 6,1 triệu người, tương đương 82,25%; mũi 2 là hơn 592.000 người, chiếm 8,2%.

Người dân đi tiêm vắc xin tại trường THCS Lý Thánh Tông, Q.8 cuối tháng 8.2021 Ảnh Thúy Hằng Cũng theo ông Nam, từ đây đến 15.9, Sở Y tế đẩy nhanh bao phủ hết mũi 1 cho người còn lại, sẽ tiêm mũi 2 cho người đến thời hạn.

Trả lời trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 6.9 về việc tiêm 2 mũi vắc xin có được ra ngoài đi làm hay tự do tham gia các hoạt động hay không, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay, chúng ta đang sống trong điều kiện có dịch. Do vậy, mọi sinh hoạt, sản xuất diễn ra có điều kiện, đó là an toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, được tiêm vắc xin là một trong những điều kiện, còn những điều kiện khác như tuân thủ 5K, không tụ tập đông người khi điều kiện chưa cho phép, hạn chế tiếp xúc gần.