Từ sinh viên nghèo thành nữ tiến sĩ AI ở trời Tây

Con người yêu khoa học ẢNH: NVCC Nguyễn Thu Hương cũng giống như nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam khác đến học tập và nghiên cứu tại TP.Irkutsk mà tôi biết đều rất chăm chỉ, yêu công việc nghiên cứu khoa học và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cô ấy sang Nga làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của tôi. Những ngày đầu mới đặt chân đến nước Nga, vốn tiếng Nga của Hương còn rất hạn chế. Nhưng bù lại, tiếng Anh của cô ấy lại khá tốt và chúng tôi chủ yếu trao đổi công việc bằng tiếng Anh, do vậy ngôn ngữ cũng không phải là trở ngại lớn. Cả 2 vấn đề khoa học là 2 bài toán về phân lớp đối tượng trong thị giác máy tính mà tôi đặt ra trong khuôn khổ luận án tiến sĩ, Hương đều giải quyết rất tốt, thể hiện bằng nhiều bài báo quốc tế có xếp hạng uy tín thuộc danh mục Web of Science và Scopus. Tóm lại, tôi đánh giá cao công việc nghiên cứu khoa học của Hương cũng như năng lực và tinh thần làm việc của cô ấy. GS-TSKH Denis Sidorov,

Viện Hệ thống năng lượng Siberia thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga Thể hiện khát vọng vươn lên của thanh niên ẢNH: NVCC Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương và chồng là tiến sĩ Nguyễn Thế Long là những đại biểu tiêu biểu trong Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu do T.Ư Đoàn khởi xướng và thành lập. Họ đã nỗ lực từng ngày bằng trí tuệ và sức lao động bền bỉ, tranh thủ tối đa mọi cơ hội của thế giới rộng mở hôm nay để phát triển bản thân và đem đến những đóng góp quan trọng trong khoa học - công nghệ. Tôi cho rằng, những việc làm của Hương không chỉ tiêu biểu cho khát vọng vươn lên của những thanh niên Việt Nam mới, mà còn là biểu tượng của tinh thần nguồn cội, của những điều luôn canh cánh trong lòng những nghiên cứu viên trẻ người Việt ở bất cứ nơi đâu - luôn hướng về Tổ quốc, luôn mong muốn là chiếc cầu nối, đưa những tiến bộ phụng sự đất nước và dân tộc của mình. PGS-TS Trần Xuân Bách,

Tổng thư ký Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2, năm 2019 ẢNH: NVCC Nhiệt huyết cống hiến Hương là người có nghị lực lớn lao. Trong cuộc sống cũng như công việc, Hương đều có ý chí và nỗ lực vươn lên hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc. Hương có lối sống tích cực, sống hòa đồng và được thiện cảm của nhiều thầy cô trong trường. Tôi ấn tượng với Hương về cách sống không thích bàn tán thị phi về người khác. Cô ấy chỉ nhiệt huyết cống hiến, không so đo với ai; sống trung thực, thẳng thắn và khiêm tốn, là tấm gương cho các bạn trẻ học tập. Thạc sĩ Phạm Thị Liên,

Giảng viên Trường ĐH Giảng viên Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên