Tự tử vì trầm cảm: Dinh dưỡng có thể giúp vượt qua trầm cảm

Dinh dưỡng chống được stress

Là những nhận định được bác sĩ Phan Thị Hiền Thu, BSCK1 Nhi - Dinh dưỡng Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc, kết luận sau quá trình tìm hiểu các nghiên cứu suốt 20 năm của bác sĩ, tiến sĩ tâm lý lâm sàng Julia J. Rucklidge (New Zealand) về việc dinh dưỡng có tác động đến vấn đề trầm cảm.

Bác sĩ Thu chỉ ra một cơ thể và não bộ khỏe mạnh nếu được nuôi dưỡng tốt thì sẽ tăng khả năng chịu đựng, chống lại stress và làm mình mau hồi phục khi có vấn đề stress, giúp tinh thần ổn định sẽ giảm lo lắng, căng thẳng của mỗi người và giúp ngủ ngon hơn.

“Nếu trong cơ thể và não bộ của mình được cung cấp các chất dinh dưỡng thì có đến 60-80% các trường hợp sẽ có tác dụng (đã được chứng minh lâm sàng) điều trị được suy giảm nhận thức của người già. Thứ 2 là điều trị được trầm cảm, lo âu, căng thẳng và thậm chí là điều trị được cho trẻ tự kỷ. Hay hội chứng năng động thái quá, kém tập trung nếu có dinh dưỡng tốt thì có thể làm giảm được điều này”, bác sĩ Thu nhấn mạnh.

Bác sĩ Thu trong một lần chia sẻ về vấn đề dinh dưỡng có thể giúp vượt qua được trầm cảm HOA NỮ

Dẫn chứng những ví dụ đã được nghiên cứu, bác sĩ Thu cặn kẽ như trong nhóm được bổ sung 36 vi chất dinh dưỡng và uống trong vòng một năm và một nhóm không uống. Người ta thấy rằng sau 1 tháng đầu tiên, từ số lượng những người bị trầm cảm là 68% đã giảm được còn khoảng 18% và hiệu quả còn tăng lên khi đến hết một năm thì mức độ căng thẳng của họ chỉ còn dưới 10%. Ngược lại đối với nhóm không được bổ sung, sau một tháng không những không giảm mà mức độ căng thẳng càng tăng lên.

Một nghiên cứu khác cũng được bác sĩ Thu chỉ ra là đối với nhóm tăng động thái quá, kém tập trung thì khi được bổ sung các vi chất dinh dưỡng sẽ giảm được các triệu chứng của người tăng động.

“Đứng trước 100 người có nguy cơ rối loạn tâm thần, người ta cho bổ sung Omega-3 (có nhiều trong dầu cá) thì sau một năm chỉ có 5 em thật sự bị rối loạn tâm thần, và 95 em đã vượt qua được. Tương tự một nhóm cho uống giả dược (tức không phải dầu cá thật sự) thì sau một năm có đến 28% các em bị về những rối loạn tâm lý…”, bác sĩ Thu cho biết.

Thức ăn càng ít chế biến càng giảm được trầm cảm

Theo bác sĩ Thu sau rất nhiều nghiên cứu thì cách ăn ở vùng Địa Trung Hải và cách ăn thực phẩm thô, càng nguyên bản, tự nhiên và nguyên chất sẽ giúp giảm được các vấn đề trầm cảm.

“Cách ăn của vùng Địa Trung Hải là ăn những đồ hải sản, ăn tươi, chế biến rất đơn giản, như thế sẽ giữ được lượng vitamin có trong thực phẩm. Cũng như trong các sản phẩm thô, ngũ cốc nguyên hạt không bị xay xát, chế biến thì sẽ có nhiều các vitamin không bị mất đi qua lớp cám. Điều này ở nước ta rất hạn chế, đơn cử như khi xay gạo chúng ta bỏ hết lớp cám. Và khi bổ sung vitamin thì hoàn toàn có thể kiểm soát được stress”, bác sĩ Thu chia sẻ và nhấn mạnh các kiểu ăn thực phẩm đã qua chế biến quá kỹ, ngũ cốc xay xát nhiều quá, hay những thực phẩm có nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm.

“Thực phẩm có nhiều đường là xăng cho não, nhưng thực phẩm có nhiều đường thì càng tăng các gốc tự do và chắc chắn là não bộ không được nuôi dưỡng tốt nhất. Đó là lý do dẫn đến stress. Những người càng căng thẳng lại càng thích ăn ngọt, mà ăn ngọt thì càng tăng cân, và khi tăng cân lại càng buồn chán và lại stress, nó như một vòng luẩn quẩn”, bác sĩ Thu nói.

Về vấn đề gốc tự do, bác sĩ Thu lý giải trong cuộc sống hằng ngày sau khi chúng ta ăn vào đều sản sinh ra các gốc tự do không mong muốn. Với stress, căng thẳng, rượu bia, thuốc lá, ô nhiễm môi trường… tất cả những yếu tố bên ngoài này tác động vào sẽ làm gốc tự do ngày càng tăng lên và đến một lúc nào đó vượt quá ngưỡng, vượt qua hàng rào bảo vệ cơ thể và lúc này bắt đầu tấn công đến cơ thể. Và người ta nhận thấy gốc tự do là tác nhân gây nên hàng trăm bệnh khác nhau trong cơ thể, kể cả ung thư.

Bác sĩ Thu chia sẻ cơ thể khỏe mạnh và não bộ khỏe mạnh sẽ tăng khả năng chịu đựng, chống lại trầm cảm HOA NỮ

“Vitamin nhóm B, C, D, E đều có vai trò chính là chống lại gốc tự do. Vì vậy 4 vitamin trên đều là những vitamin tốt cho việc chống oxi hóa, và não bộ là cơ quan đầu tiên bị oxi hóa khi chúng ta bị gốc tự do tấn công, nên cần được bổ sung để có thể giúp bộ não khỏe mạnh từ đó làm tăng khả năng chịu đựng, chống lại stress”, bác sĩ Thu nhận định.

Ngoài các vitamin thì bác sĩ Thu cũng chỉ ra các khoáng chất cũng rất quan trọng, mà người Việt lại rất dễ bị thiếu các khoáng chất như thiếu máu, thiếu sắt. Trong não chúng ta có vùng chứa sắt mà nếu thiếu thì gây ra mệt mỏi, rất dễ buồn ngủ, khả năng tập trung rất kém và ảnh hưởng đến hành vi…

Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, bác sĩ Thu cũng khuyên khi bị trầm cảm nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì trong ánh nắng mặt trời ngoài việc cung cấp vitamin D giúp chống oxi hóa cho não bộ. Ánh sáng mặt trời còn làm chúng ta vui vẻ và yêu đời hơn. Hay luyện tập thế dục cũng là cách để chúng ta vượt qua những lo lắng, căng thẳng.

Cuối cùng bác sĩ Thu khuyên: “Khi bị trầm cảm người ta thường trông chờ vào thuốc là đầu tiên, nhưng với những người trầm cảm lạm dụng thuốc nhiều, mà càng sử dụng thì về lâu về dài sẽ tệ hơn những người không xài thuốc. Vì thế đừng đặt thuốc như giải pháp hàng đầu”.