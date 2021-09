Túi an sinh giúp người dân an tâm trong lúc ‘ai ở đâu, ở yên đó’

Ngày 16.9, anh Trần Việt Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP.Cần Thơ, cho biết hưởng ứng Chương trình ‘Triệu túi an sinh’ của T.Ư Đoàn , từ ngày 20.8 đến nay, Thành đoàn Cần Thơ đã trao tặng gần 19.000 túi an sinh cho người dân và thanh thiếu nhi gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí gần 5,2 tỉ đồng. Mỗi túi an sinh trị giá hơn 250.000 đồng, gồm gạo, mì gói, trứng, bánh mì , sữa, đồ gia vị, rau củ... có thể giúp người dân tiêu dùng trong 1 tuần.